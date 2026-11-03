رضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان‌ماه سال جاری در ۱۴ رشته حفظ و مفاهیم قرآن کریم برگزار می‌شود و تلاش شده با توزیع مناسب حوزه‌های امتحانی در شهرستان‌های خراسان شمالی، زمینه حضور آسان‌تر شرکت‌کنندگان و دسترسی مناسب آنان به محل آزمون فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۱۸۰ نفر از علاقه‌مندان در بیستمین دوره آزمون قرآن و عترت در شهرستان‌های استان نام‌نویسی شده‌اند، گفت: از این تعداد، ۳۵۲ نفر در رشته «سوره فتح»، ۵۵۶ نفر در رشته‌های «مفاهیم و حفظ»، ۲۳۵ نفر در رشته «معارف اهل بیت (ع)» و ۳۷ نفر در رشته «فصل تعالی» نام‌نویسی کرده‌اند.

رضایی با اشاره به گستردگی حوزه‌های برگزاری آزمون در استان بیان کرد: حوزه‌های امتحانی به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده‌اند تا داوطلبان در نقاط مختلف استان امکان شرکت در این رویداد قرآنی را داشته باشند.

رئیس اداره قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد که با تلاش تمامی دست‌اندرکاران، این رویداد بزرگ قرآنی با بالاترین کیفیت و مشارکت حداکثری قرآن‌آموزان استان به سرانجام برسد.