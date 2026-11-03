به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی بعداز ظهر سه‌شنبه در شورای توسعه فرهنگ و فعالیتهای قرآنی شهرستان قائنات با اشاره به جایگاه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، اظهار کرد: این شورا در ردیف شورای فرهنگ عمومی قرار دارد و مصوبات آن قانونی و برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان در اجرای مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی رتبه نخست کشور را دارد، گفت: همچنین خراسان جنوبی سه سال متوالی رتبه نخست قرآنی کشور را کسب کرده و در حوزه‌های حفظ، تدبر، ترویج و تلاوت قرآن نیز در جایگاه نخست قرار دارد.

وی با اشاره به عملکرد استان در طرح سفیران آیه‌ها بیان کرد: امسال خراسان جنوبی ۱۴ هزار سفیر قرآنی ثبت کرده، در حالی که تهران ۱۱ هزار سفیر قرآنی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۴ هزار گزارش قرآنی در این طرح به ثبت رسیده است، گفت: این موفقیت حاصل برکت جلسات قرآنی، مؤسسات و خانه‌های قرآن و تلاش بانوان فعال در این عرصه است.

وی با اشاره به همراهی مجموعه‌های مختلف در توسعه فعالیت‌های قرآنی استان، اظهار کرد: شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، ائمه جمعه، فرمانداری‌ها و در رأس آنها استانداری خراسان جنوبی همراهی خوبی با برنامه‌های قرآنی دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت انسجام‌بخشی به فعالیت‌های قرآنی در شهرستان‌ها، گفت: تشکیل منسجم شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی در شهرستان‌ها، زمینه هم‌افزایی دستگاه‌ها و پیگیری مطالبات و مصوبات قرآنی در سطح استان را فراهم می‌کند.

وی از تدوین طرح شناسایی و معرفی روستاهای نمونه قرآنی خبر داد و گفت: بر اساس این پیشنهاد، هر شهرستان سه روستای شاخص قرآنی را معرفی می‌کند تا پس از بررسی در سطح استان، سه روستا برای معرفی به کشور انتخاب و زمینه برگزاری جشنواره ملی روستاهای قرآنی فراهم شود.

وی با تأکید بر لزوم احصای ظرفیت‌های قرآنی شهرستان‌ها، گفت: شناسایی حفاظ،فعلان، جلسات قرآن، کلاس‌های آموزشی فصلی و مستمر، پیش‌نیاز برنامه‌ریزی هدفمند شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود در هر شهرستان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به طرح «زندگی با آیه‌ها» گفت: با توجه به اقدامات انجام‌شده در مرکز استان، می‌توان از طریق برگزاری نشست‌های هفتگی و طرح موضوعاتی همچون اخلاق اداری با رویکرد قرآنی، این برنامه را در شهرستان‌ها نیز گسترش داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت شناسایی استعدادهای قرآنی در مناطق روستایی گفت: انتظار می‌رود شوراهای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی شهرستان‌ها با ورود جدی به این حوزه، زمینه کشف و پرورش ظرفیت‌های قرآنی روستاها را فراهم کنند.

وی با اشاره به استعدادهای قرآنی در مناطق مرزی افزود: باید این چهره‌های قرآنی شناسایی شوند و زمینه معرفی توانمندی‌ها و فعالیت‌های آنان در سطح استان و کشور فراهم آید.

حجت الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه قرآن کتاب زندگی است، اظهار کرد: گسترش فعالیت‌های قرآنی نیازمند مشارکت و همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهاست و امید می‌رود با فعال‌سازی شوراهای توسعه فعالیت‌های قرآنی در شهرستان‌ها، از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری موجود برای ترویج فرهنگ قرآن به‌درستی استفاده شود.