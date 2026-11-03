به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ بی‌ اس نیوز به نقل از یک مقام دولت آمریکا امروز مقارن با آغاز انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور خبر داد: ترامپ انتخابات میان‌ دوره‌ای را از کاخ سفید دنبال خواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، این مقام دولت آمریکا اضافه کرد که دلیل این اقدام ترامپ، اهمیت نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور است.

حدود ۲۵۰ میلیون شهروند واجد شرایط در آمریکا روز سه‌شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برای انتخاب نمایندگان خود در کنگره و مجالس ایالتی پای صندوق‌های رأی می‌روند.

براساس این گزارش، ۲۱۰ میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند و بیش از ۵۰ میلیون آمریکایی نیز یا از طریق پست یا با حضور در شعب رای تا قبل از روز رای‌گیری، رای خود را به صندوق انداخته‌اند.

ساعت آغاز رأی‌گیری در ایالت‌های مختلف متفاوت است. نخستین شعبه‌ها در ایالت ورمونت از ساعت ۱۳:۳۰ سه‌شنبه به وقت ایران فعالیت خود را آغاز می‌کنند. رأی‌گیری در نیوجرسی، ویرجینیا، کنتیکت و کنتاکی نیز از ساعت ۱۴:۳۰ شروع می‌شود.

در جورجیا، فلوریدا، پنسیلوانیا و نیویورک، رأی‌گیری بین ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ آغاز خواهد شد. شعب اخذ رأی در اوهایو و کارولینای شمالی نیز از ساعت ۱۵:۰۰ و در میشیگان از ساعت ۱۵:۳۰ فعالیت خود را شروع می‌کنند.