به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان البرز از انتقال هوایی یک مادر باردار پرخطر ۳۶ ساله از شهرستان اشتهارد به بیمارستان کمالی کرج خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی نیاز به انتقال سریع این مادر باردار به مرکز درمانی تخصصی، بالگرد اورژانس هوایی استان وارد عمل شد و بیمار پس از انتقال از اشتهارد به کرج، به بیمارستان کمالی تحویل داده شد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی نقش مؤثری در کاهش زمان انتقال و دسترسی سریع بیماران به خدمات درمانی تخصصی، به‌ویژه در شرایط حساس و اورژانسی دارد.