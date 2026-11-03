به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از تداوم اجرای طرح آرامش در شهر با هدف جمع‌آوری معتادان متجاهر و ارتقای امنیت اجتماعی در دماوند خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دماوند به‌صورت مستمر اجرای طرح آرامش در شهر را در دستور کار دارند و در سی‌ویکمین مرحله این طرح، طی ۲۴ ساعت گذشته موفق به جمع‌آوری ۱۹ معتاد متجاهر شدند.

فرمانده انتظامی دماوند با اشاره به پیامدهای اجتماعی مواد مخدر، سودجویی برخی افراد را از عوامل آسیب‌زا برای جوانان و خانواده‌ها دانست و تأکید کرد: هیچ درآمدی ارزش نابودی یک خانواده را ندارد.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با پدیده اعتیاد تنها با اقدامات پلیسی امکان‌پذیر نیست و تحقق این هدف به مشارکت خانواده‌ها، ریش‌سفیدان، معتمدان و همه اقشار جامعه نیاز دارد.