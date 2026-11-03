حجت الاسلام محمدعلی فاطمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، به‌عنوان نماد ظلم‌ستیزی و انزجار ملت ایران از مستکبران، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه با اشاره به شرایط امسال و هم‌زمانی این مناسبت با تحولات اخیر منطقه افزود: امسال نخستین ۱۳ آبان پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی است و حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، پس از جنگ رمضان، پیام‌های روشنی به جهانیان مخابره خواهد کرد.

وی تأکید کرد: ملت ایران با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی نشان می‌دهند و بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی و پیروی از فرامین خلف صالح رهبر شهید حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای تأکید می‌کنند.

فاطمیان افزود: مسیر راهپیمایی درتربت حیدریه از میدان مرکزی، به سمت میدان شهدا تعیین شده است.