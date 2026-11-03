به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان پیش از نشست هیئت دولت اعلام کرد اعضای یگان عملیات ویژه «گروم» این کشور به مرز با منطقه کالینینگراد روسیه اعزام شده‌اند تا در عملیاتی پلیسی با هدف آنچه جلوگیری از اقدامات خرابکارانه احتمالی خواند، مشارکت کنند.

توسک گفت: تصمیم گرفته‌ایم شمار قابل‌توجهی از نیروهای پلیس، مرزبانی و مبارزه با تروریسم را به این منطقه اعزام کنیم.

وی توضیح داد این تصمیم در پی گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی لهستان و کشورهای خارجی اتخاذ شده که مدعی برنامه‌ریزی برای «اقدامات خرابکارانه و تحریک‌آمیز» بوده‌اند. با این حال، توسک هیچ مدرکی برای اثبات این ادعاها ارائه نکرد.

پیش‌تر وب‌سایت «ویرچوالنا پولسکا» گزارش داده بود که نیروهای ویژه گروم برای نظارت بر وضعیت به مرز روسیه اعزام شده‌اند.

مارک بورون، رئیس پلیس لهستان نیز روز دوشنبه اعلام کرده بود نیروهای بیشتری از مناطق دیگر این کشور برای اجرای عملیاتی با هدف آنچه «مقابله با خرابکاری» خواند در امتداد مرز با منطقه کالینینگراد به این منطقه اعزام خواهند شد.

در همین حال، سفارت روسیه در ورشو پیش‌تر از افزایش چشمگیر ادبیات نظامی‌گرایانه در فضای رسانه‌ای لهستان از جمله انتشار اخبار جعلی درباره «اقدامات خرابکارانه احتمالی» انتقاد کرده بود.