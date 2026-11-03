به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، در جمع خبرنگاران، با اشاره به جایگاه زنان در تاریخ انقلاب اسلامی، اعلام کرد: ۱۷۸ بانوی شهیده در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های صیانت از انقلاب اسلامی در شهرستان‌های استان تهران تقدیم انقلاب شده‌اند.

وی در ادامه بر نقش زنان در تاریخ انقلاب اسلامی تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای تکریم جامعه ایثارگری اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۸ هزار دیدار با خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران در شهرستان‌های استان تهران از سوی همکاران این اداره‌کل انجام شده است.

تبیرئی خدمت به جامعه ایثارگری را توفیقی الهی و مصداق عبادت دانست و خاطرنشان کرد: مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌صورت تمام‌وقت و با افتخار در خدمت خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.

در این نشست همچنین بر ضرورت افزایش همکاری و هم‌افزایی میان اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران برای تقویت برنامه‌های حمایتی و فرهنگی و رسیدگی به مسائل و مشکلات بانوان شاهد و ایثارگر تأکید شد.