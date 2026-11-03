به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حسین صانعی‌فرد، با اشاره به پیچیدگی روزافزون تقلبات در زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی، گفت: تقلب غذایی می‌تواند به شکل‌های مختلفی از جمله اختلاط مواد خارجی، جایگزینی ترکیبات اصلی با مواد ارزان‌تر، تغییر غیرمجاز فرمولاسیون و عرضه محصولی با مشخصات متفاوت از اطلاعات اظهارشده صورت گیرد.

وی افزود: اختلاط روغن‌های گیاهی با روغن زیتون و عرضه محصول حاصل به‌عنوان روغن زیتون، افزودن نشاسته به برخی فرآورده‌ها، استفاده از پودر هسته خرما یا خرمالو در قهوه، افزودن ترکیبات نامتعارف به عسل، استفاده از رنگ‌های غیرمجاز در زعفران، افزودن دانه‌های قهوه به فلفل سیاه و استفاده از خاک‌اره در زیره از جمله مصادیق شناخته‌شده تقلب در مواد غذایی هستند.

صانعی‌فرد ادامه داد: استفاده از پوست فندق و گردو یا تفاله زیتون در برخی فرآورده‌ها، جایگزینی موادی مانند نشاسته، آرد و پودر زردچوبه به‌جای ترکیبات اصلی پودر خردل و استفاده از تفاله میوه‌ها یا مواد نامرتبط در برخی چاشنی‌ها نیز از دیگر نمونه‌های تقلب به شمار می‌روند.

معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت انطباق محصولات با فرمولاسیون و مشخصات مصوب تصریح کرد: گاهی محصول با ترکیبات و ویژگی‌های مشخصی به بازار عرضه می‌شود، اما بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد ترکیب واقعی آن با اطلاعات اعلام‌شده مطابقت ندارد. کاهش میزان مواد اصلی، استفاده از ترکیبات جایگزین و رعایت‌نکردن مقادیر تعیین‌شده در فرآورده‌های غنی‌شده، از جمله مواردی است که باید در برنامه‌های کنترل کیفیت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در فرآورده‌هایی مانند شیر و پنیر که با ویتامین‌ها و املاح غنی‌سازی می‌شوند، لازم است میزان ترکیبات افزوده‌شده به‌صورت دقیق اندازه‌گیری و با مقادیر اظهارشده تطبیق داده شود. بررسی اصالت محصول و صحت ادعاهای درج‌شده روی بسته‌بندی نیز بخش مهمی از فرایند ارزیابی کیفیت و سلامت مواد غذایی است.

صانعی‌فرد با اشاره به مخاطرات استفاده از رنگ‌ها و ترکیبات شیمیایی غیرمجاز در مواد غذایی گفت: استفاده از موادی مانند کرومات سرب برای ایجاد رنگ زرد در زردچوبه، به‌ویژه در برخی محصولات فله‌ای، می‌تواند مخاطرات جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان ایجاد کند. از این رو، شناسایی آلاینده‌های شیمیایی و کنترل باقی‌مانده سموم و سایر ترکیبات نامجاز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که روش‌های تقلب همواره در حال تغییر هستند، اتکا به شیوه‌های سنتی آزمایشگاهی به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازهای نظارتی نیست. استفاده از روش‌های تحلیلی سریع، دقیق و قابل‌اعتماد، به‌ویژه در مبادی ورودی کشور و مراکز عرضه، می‌تواند شناسایی به‌موقع محصولات تقلبی را تسهیل کند.

صانعی فرد افزود: توسعه روش‌های نوین آزمایشگاهی، اعتبارسنجی ابزارهای تشخیصی و تقویت توانمندی آزمایشگاه‌ها از الزامات ارتقای نظارت بر اصالت و کیفیت مواد غذایی و مقابله با تقلبات در زنجیره تولید و توزیع است.