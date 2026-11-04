به گزارش خبرنگار مهر، حبیب قاسم‌پور، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در نامه‌ای به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از افزایش ۳۰ هزارتومانی نرخ فروش سوخت همراه به وسایل نقلیه عبوری از مرز بازرگان خبر داد.

بر اساس این نامه، نرخ فروش سوخت همراه از روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، با افزایش ۳۰ هزار تومانی، از ۲۰۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر لیتر رسیده است.

در متن نامه دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران آمده است:

«براساس نامه شماره ۴۰۵/۲۸۷ مورخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نماینده انجمن در مرز بازرگان، به استحضار می‌رساند نرخ فروش سوخت همراه برای وسایل نقلیه عبوری از مرز بازرگان از ۱۰ آبان‌ماه سال جاری، از مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر لیتر تا اطلاع ثانوی افزایش یافته است.»

نرخ فروش سوخت همراه برای وسایل نقلیه عبوری و میزان سهمیه نفت‌گاز ناوگان حمل‌ونقل ایرانی خروجی از مرز بازرگان به شرح جدول زیر است.

نرخ تعادلی بنزین و نفت‌گاز در مرزهای منتهی به کشور به شرح جدول زیر است.

همچنین در ادامه نامه دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، درباره نحوه اجرای مصوبه طرح باک پر (فول‌باک) برای کامیون‌های ایرانی و ترکیه‌ای توضیح داده شده است.

بر این اساس، اجرای مصوبه طرح باک پر (فول‌باک) برای کامیون‌های ایرانی خروجی از مرز بازرگان که از یکم اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز شده، همچنان پابرجاست؛ اما از ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، الزام اجرای این مصوبه برای کامیون‌های ترک خروجی از مرز بازرگان برداشته شده است.

در حال حاضر، کامیون‌های ایرانی عازم کشورهای اروپایی و گرجستان، در مرز ورودی به ترکیه با باک پر سوخت پلمب می‌شوند و در مرز خروجی نیز با پرداخت عوارض راه، به‌صورت ترانزیتی از خاک ترکیه عبور می‌کنند.