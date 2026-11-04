سجاد زوار دبیر انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح مشترک این انجمن با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، برای تقویت سرمایه‌گذاری در مراحل بذری کسب‌وکارهای نوآور و فناورگفت: در این پیشنهاد، از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) و اعتبار مالیاتی موضوع بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده می‌شود تا بخشی از سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به تیم‌هایی اختصاص پیدا کند که در ابتدای مسیر شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکار خود هستند. هدف این طرح، آسان‌تر کردن دسترسی تیم‌های نوپا به سرمایه و فراهم کردن زمینه رشد آنها در مراحل اولیه است.

دبیر انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور با اشاره به اهمیت این طرح افزود: اهمیت این پیشنهاد در توجه به نیاز تیم‌هایی است که هنوز در مرحله ساخت محصول، توسعه فناوری و پیدا کردن بازار قرار دارند. بر اساس پیش‌نویس دستورالعمل، برای کسب‌وکارهای فناور و نوآور واجد شرایط، داشتن گواهی دانش‌بنیان در زمان ورود سرمایه الزامی نیست. در صورت تصویب و اجرا، این امکان می‌تواند به تیم‌های مستعد کمک کند زودتر به سرمایه دسترسی پیدا کنند و فرصت بیشتری برای توسعه محصول و ورود به بازار داشته باشند.

وی در خصوص جزییات مالی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح اظهار داشت: در این طرح، CVCهای واجد شرایط می‌توانند بین ۵ تا ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های سالانه خود در چارچوب بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به مرحله بذری اختصاص دهند. سقف هر پرونده نیز برای سال نخست سه میلیارد تومان پیشنهاد شده که سالانه متناسب با تورم تعدیل شود. چنین امکانی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری روی تیم‌های تازه‌کار در برنامه شرکت‌ها جا باز کند. البته در دستورالعمل تأکید شده که نبود فرصت مناسب، سرمایه‌گذار را مجبور به سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ موضوعی که کمک می‌کند تصمیم‌ها همچنان بر پایه کیفیت تیم و ظرفیت کسب‌وکار گرفته شود.

زوار درباره مسیرهای اجرایی پیش‌بینی‌شده برای فعالیت CVCها گفت: برای اجرای برنامه، چهار مسیر در نظر گرفته شده است؛ سرمایه‌گذاری مستقیم CVC، مشارکت در صندوق تخصصی بذری، راه‌اندازی شتاب‌دهنده و همکاری با شتاب‌دهنده مستقل. این تنوع به مجموعه‌ها اجازه می‌دهد متناسب با تجربه و امکانات خود وارد کار شوند و تیم‌ها هم علاوه بر سرمایه، از خدمات تخصصی و ارتباط با صنعت استفاده کنند. در همکاری با شتاب‌دهنده مستقل نیز پیشنهاد شده حداقل ۳۰ درصد منابع هر پرونده از سوی خود شتاب‌دهنده تأمین شود. این مشارکت مالی می‌تواند انگیزه بیشتری برای انتخاب دقیق تیم‌ها و همراهی با آنها در مسیر رشد ایجاد کند.

دبیر انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور پیرامون بخش اعتبار مالیاتی این پیشنهاد تصریح کرد: در بخش اعتبار مالیاتی، پیشنهاد بر این است که پذیرش سرمایه‌گذاری با اتکا به اسناد معتبر و گزارش‌های تجمیعی CVC انجام شود. برای شرکت سرمایه‌گذار واجد شرایط نیز اعتبار مالیاتی معادل صددرصد مبلغ پذیرفته‌شده سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، با رعایت الزامات قانونی، در نظر گرفته شده است. گزارش‌دهی حداقل هر شش ماه یک‌بار و احراز سرمایه‌گذاری واقعی از طریق اسناد CVC، از بخش‌های این پیشنهاد است. هدف این است که زمان و هزینه پیگیری اداری سرمایه‌گذاری‌های بذری کاهش پیدا کند و روند پذیرش اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذار روشن‌تر باشد.

وی یکی از بندهای کلیدی و مترقی این دستورالعمل را به رسمیت شناختن احتمال شکست دانست و افزود: یکی از بندهای مهم، به رسمیت شناختن احتمال شکست در سرمایه‌گذاری بذری است. در متن آمده که شکست تجاری، توقف فعالیت یا محقق نشدن رشد یک کسب‌وکار، به‌تنهایی تخلف محسوب نشود و باعث از بین رفتن اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری واقعی و مطابق ضوابط نشود. پذیرش این موضوع برای اکوسیستم اهمیت دارد، چون ورود به فرصت‌های تازه همیشه با احتمال شکست همراه است. در کنار آن، بررسی اسناد مالی، گزارش حسابرسی و امکان رسیدگی نمونه‌ای به پرونده‌ها پیش‌بینی شده تا سرمایه‌گذاری‌ها قابل پیگیری باشند.

زوار خاطرنشان کرد: تکمیل این پیشنهاد، به‌ویژه درباره سقف سرمایه‌گذاری مشترک، سهم آورده شتاب‌دهنده‌ها و روش گزارش‌دهی و پذیرش مالیاتی، به تجربه عملی CVCها نیاز دارد. همکاری انجمن و معاونت علمی برای بررسی این جزئیات می‌تواند به تهیه متنی کمک کند که در عمل هم پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذار و تیم‌های نوآور باشد.

وی در پایان تصریح کرد: انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور آمادگی دارد نظرها را جمع‌بندی و برای بررسی به معاونت علمی ارائه کند. از همه CVCهای کشور می‌خواهیم پیشنهادهای خود را برای تکمیل این دستورالعمل به دبیرخانه انجمن ارسال کنند تا تجربه فعالان بازار در نسخه نهایی دیده شود.