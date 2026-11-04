به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان و جایگاه آن در نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: سیزدهم آبان یکی از مهم‌ترین روزها برای آموزش‌وپرورش است؛ روز دانش‌آموز و روز استکبارستیزی که تجلی حضور و اراده دانش‌آموزان در جای‌جای ایران اسلامی است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم زنگ استکبارستیزی در مدارس کشور و حضور دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: این مناسبت یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های تربیتی برای آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ کشور، تحولات گذشته و مسئولیت‌هایی است که در آینده بر عهده خواهند داشت. تلاش می‌کنیم از این فرصت برای انتقال مفاهیم و ارزش‌های مرتبط به نسل دانش‌آموز استفاده کنیم.

ضرورت توجه بیشتر به معیشت معلمان

وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حقوق و معیشت معلمان و میزان افزایش حقوق فرهنگیان در بودجه سال آینده اظهار کرد: جامعه بزرگ معلمان با وجود مشکلات، از مناعت طبع و قناعت برخوردار است؛ اما این ویژگی نباید موجب غفلت دولت‌ها و مسئولان از مسائل معیشتی این قشر شود.

کاظمی با تأکید بر اینکه مشکلات معیشتی معلمان کاملاً روشن است، تصریح کرد: دولت خدمات ارزشمندی در این زمینه انجام داده، اما این اقدامات کافی نیست و باید حمایت‌های بیشتری از جامعه فرهنگیان صورت بگیرد.

وی ادامه داد: برنامه‌هایی را برای بهبود شرایط معیشتی معلمان طراحی کرده‌ایم و در آستانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۶، با مجلس یک تیم فنی تشکیل داده‌ایم. همچنین تعامل خوبی با دولت و سازمان برنامه‌وبودجه داریم تا ضمن ایجاد مسیرهای قانونی مناسب، منابع موردنیاز نیز پیش‌بینی شود و بتوانیم شرایط معیشتی معلمان را بهبود ببخشیم.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، در واکنش به پرسشی درباره اتفاقات جلسه اخیر مجلس و صدور کارت زرد به وی گفت: درخواست من این است که اخبار به‌درستی منعکس شود. در جلسه مذکور، سامانه رأی‌گیری نمایندگان با مشکل مواجه بود و حدود ۴۵ تا ۵۰ نفر از نمایندگان نتوانستند رأی خود را ثبت کنند.

وی افزود: ۱۱۳ نماینده رأی موافق و ۷۶ نماینده رأی مخالف دادند، اما در برخی رسانه‌ها نتیجه رأی‌گیری به‌اشتباه منعکس شد و تعداد آرای موافق و مخالف به‌درستی اعلام نشد.

کاظمی با اشاره به صدور کارت زرد مجلس خاطرنشان کرد: به هر حال، هرچه قانون باشد، ما به آن پایبندیم و برای نظر نمایندگان مجلس احترام قائلیم. وظیفه ما این است که برنامه‌ها و مأموریت‌های خود را دنبال کنیم و حداکثر تلاشمان را برای پیشبرد امور آموزش‌وپرورش به کار بگیریم.

وی با بیان اینکه در جلسه مجلس به بخشی از دستاوردهای آموزش‌وپرورش نیز اشاره کرده است، گفت: نمایندگان دغدغه‌هایی دارند و طبیعی است که ممکن است در برخی موارد قانع نشوند. ما به نظر و حق نمایندگان احترام می‌گذاریم و تلاش می‌کنیم با ادامه اقدامات و برنامه‌ها، زمینه تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان را فراهم کنیم.