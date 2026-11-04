حجت‌الاسلام رضا ایمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) به اهمیت مناسبت تاریخی ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: روز ۱۳ آبان یادآور سه حادثه سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران است.

وی به تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ در پی اعتراض به لایحه ننگین کاپیتولاسیون، به خاک و خون کشیده شدن دانش‌آموزان در محوطه دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ نقطه مشترک اشاره کرد و ادامه داد: ریشه اصلی هر سه رویداد زیاده‌خواهی و دخالت‌های مستقیم آمریکا و هدف آن زیر سوال بردن استقلال کشور بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رزن با تبیین مبانی دینی مبارزه با استکبار تصریح کرد: تز استکبار ستیزی امام راحل و رهبر شهید انقلاب ریشه‌ای عمیق در معارف قرآنی دارد و براساس آیه ۳۶ سوره مبارکه نحل عصاره مکتب انبیا در ۲ کلمه خداپرستی و اجتناب از طاغوت خلاصه می‌شود و توحید و پذیرش سلطه ستمگران هرگز در یک جا جمع نمی‌شوند.

وی افزود: دین اسلام یک مکتب جامع‌نگر است که علاوه بر ابعاد فردی، به ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی جامعه نیز توجه ویژه دارد و این اصل والا در اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت منعکس شده و سیاست خارجی کشور بر پایه نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تنظیم شده است.

حجت الاسلام ایمانی با اشاره به تحولات جاری و مواجهه کشور با جنگ ترکیبی اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ‌های متعدد متناوب علیه وطن عزیزمان امروز جنگ شناختی و رسانه‌ای را به‌عنوان آخرین تیر ترکش خود به راه انداخته تا ادراک و آرمان‌های استکبارستیزانه مردم را تغییر دهد و در این شرایط تنها راه مقابله و ایجاد انسجام اجتماعی جهاد تبیین است.

وی با یادآوری سیره شهدای بزرگ روشنگری تاکید کرد: شخصیت‌هایی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و در صدر اسلام میثم تمار سلاح به دست نگرفته بودند و کشته شدند بلکه علت شهادت آنها به دست دشمن این بود که مجاهدان عرصه تبیین و ارتقا دهنده آگاهی جامعه بودند و امروز باید تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان ما به مجاهدان تبیین تبدیل شوند تا سدی پولادین در برابر هجوم رسانه‌ای دشمن شکل گیرد.

اجرای ۸۰ برنامه «کاروان فاطمی» و تبدیل استکبارستیزی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رزن از لزوم ساختارمند شدن برنامه‌های فرهنگی خبر داد و گفت: پیام استکبار ستیزی نباید منحصر به مناسبت‌های خاص باشد بلکه باید به جریانی مستمر در طول سال تبدیل شود و در شهرستان رزن با محوریت هیئات مذهبی، مساجد، فعالان فرهنگی و تشکل‌های قرآنی به ویژه با محوریت دختران و پسران نوجوان برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام شده است.

وی افزود: در ایام فاطمیه امسال برنامه «کاروان فاطمی» شامل حدود ۸۰ برنامه متنوع در طول ۲۲ روز اجرا خواهد شد و در این برنامه‌ها، سخنرانان و مداحان سرفصل مداحی ها و شعرخوانی ها و سخنرانی های خود جهاد تبیین و افشای چهره شیطانی و نقشه استکبار دشمن خواهند پرداخت.

جزئیات راهپیمایی ۱۳ آبان در رزن

حجت الاسلام ایمانی در ادامه به تشریح برنامه‌های راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در این شهرستان پرداخت و افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان از فردا از پشت مسجد جامع رزن آغاز شده و در امتداد خیابان اصلی به سمت میدان شهدا ادامه خواهد یافت.

وی بیان کرد: تمام بخش‌های اجرایی برنامه شامل شعارگویی، اجرای برنامه و مدیریت صحنه از سوی دانش‌آموزان انجام می‌شود و حضور ۸۰۰ تا یک هزار دانش‌آموز در کنار عموم مردم، مبلغین، هیئات و تشکل‌ها پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رزن ادامه داد: این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین جوادی روحانی اعزامی از همدان برگزار خواهد شد و همچنین سوی گروه سرود ۶۰ نفره با هماهنگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رزن در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان اجرا خواهند داشت.

وی بیان کرد: توزیع پرچم‌های «یا لثارات الحسین» و اهتزاز پرچم ویژه ۵ متری به دستدانش‌آموزان به عمل خواهد آمد و برپایی غرفه‌های فرهنگی با محوریت دانش‌آموزان و به همت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان انجام خواهد شد.