به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، این سازمان با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب برای حضور قدرتمندانه استقلال، تراکتور و گل‌گهر سیرجان در رقابت‌های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، همواره تعامل و همکاری لازم را با نمایندگان فوتبال کشورمان داشته است که آخرین نمونه آن، تعویق مسابقات این سه تیم در هفته یازدهم لیگ برتر بود.

بی‌تردید این رویکرد حمایتی در ادامه مسیر رقابت‌های آسیایی نیز با جدیت دنبال خواهد شد؛ با این حال، سازمان لیگ خود را در کنار حمایت از نمایندگان ایران در آسیا، موظف به صیانت از حقوق و منافع تمامی باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر می‌داند و معتقد است هرگونه تصمیم در خصوص تغییر برنامه مسابقات باید با در نظر گرفتن شرایط و منافع همه تیم‌ها اتخاذ شود.



در همین راستا، عدم موافقت با درخواست باشگاه تراکتور مبنی بر تعویق یک‌روزه دیدار این تیم مقابل خیبر خرم‌آباد در هفته دوازدهم لیگ برتر با توجه به عرف برنامه‌ریزی لیگ و در راستای عدم برگزاری مسابقات باشگاه‌های دارای بازیکن ملی‌پوش حتی الامکان در شب منتهی به فیفادی می باشد تا کادر فنی تیم‌های ملی بتواند مطابق برنامه، بازیکنان موردنظر خود را در اختیار داشته باشد. تأکید می‌شود این رویکرد، مبتنی بر یک رویه از پیش تعیین شده است و صرفاً به مسابقه تراکتور و خیبر محدود نمی‌شود.



از سوی دیگر، تغییر زمان مسابقات در فاصله کوتاه تا موعد برگزاری، علاوه بر ایجاد اختلال در نظم و برنامه‌ریزی رقابت‌ها، می‌تواند هزینه‌های متعدد مالی، اجرایی و لجستیکی را به باشگاه‌ها تحمیل کند و برنامه‌ریزی سایر تیم‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.



سازمان لیگ فوتبال ایران ضمن تأکید مجدد بر حمایت همه‌جانبه از نمایندگان کشورمان در رقابت‌های آسیایی، بر این باور است که حفظ عدالت رقابتی، رعایت حقوق تمامی باشگاه‌ها و پایبندی به نظم و برنامه‌ریزی مسابقات، اصولی تفکیک‌ناپذیر هستند و حمایت از نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی نباید به تضییع حقوق و تحمیل هزینه به سایر تیم‌های حاضر در رقابت‌ها منجر شود.