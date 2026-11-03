به گزارش خبرنگار مهر، شکوه و عظمت جمعیت، وصف ناشدنی است و اوج صلابت و هوشیاری وارثان قیام ۱۵ خرداد را نشان می دهد.

در این فیلم بیانیه مردم ورامین توسط مرحوم کشفی خوانده می شود که در فیلم مشاهده می کنید.

وی در ایام کرونا دعوت حق را لبیک گفت.همچنین در جایگاه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین اقبالیان و مرحوم حاج صدرالدین میری حضور دارند.

همچنین حضور مرحوم آیت الله محمودی گلپایگانی در کنار مرحوم کشفی قابل توجه است. کسی که پرچمداری و هدایت حضور چنین جمعیت باشکوهی را مقابل لانه جاسوسی آمریکا را رقم زد. در ثانیه های ابتدایی فیلم، صدای رسای مرحوم آیت الله محمودی شنیده می شود.

این فیلم یکی از اسناد تاریخی ورامین است که اوج هوشیاری و روحیه استکبارستیزی مردم دیار ۱۵ خرداد را نشان می دهد.