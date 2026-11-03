به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، در زمان سرپرست مدیرعاملی دکتر علی تاجرنیا و در راستای صیانت از حقوق قانونی و ورزشی استقلال و هواداران میلیونی آن، این باشگاه بارها از طریق مکاتبات رسمی با ارکان مختلف فدراسیون فوتبال، موضوع تعیین تکلیف قهرمانی و مطالبه جام فصل گذشته را پیگیری کرده است.

بنابراین برخلاف آنچه در اظهارات عضو هیات‌رییسه فدراسیون فوتبال مطرح شده، نه‌تنها این موضوع از سوی مدیریت باشگاه مورد غفلت قرار نگرفته، بلکه پیگیری‌های لازم در این خصوص به‌صورت رسمی انجام شده و مستندات آن نیز موجود است.

انتظار می‌رود افرادی که در مقاطع مختلف مسئولیت اداره استقلال بزرگ را بر عهده داشته‌اند، پیش از طرح چنین اظهاراتی، با دقت بیشتری درباره اقدامات و عملکرد مدیریتی صحبت کنند؛ چراکه بیان مطالب غیرمستند، نه‌تنها کمکی به روشن شدن واقعیت‌ها نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب ایجاد ابهام و تشویش در میان هواداران شود.

همچنین طرح چنین موضوعاتی در روز مسابقه استقلال مقابل الشمال قطر، از منظر حرفه‌ای و در شرایطی که تمام تمرکز مجموعه باشگاه، کادر فنی و بازیکنان باید معطوف به موفقیت تیم باشد، اقدامی قابل تأمل است. در شرایط حساس رقابت‌ها، حمایت از تیم و حفظ آرامش مجموعه استقلال باید در اولویت همه کسانی باشد که دل در گرو موفقیت این باشگاه دارند.

باشگاه استقلال به هواداران وفادار خود اطمینان می‌دهد که دفاع از حقوق این باشگاه، پیگیری مطالبات قانونی و احقاق حق تاریخی استقلال، از اولویت‌های جدی مدیریت فعلی است و این مسیر تا رسیدن به نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.

استقلال متعلق به هوادارانش است و هیچ مدیریتی در دفاع از حقوق این باشگاه و میلیون‌ها هوادار آن، حق کوتاهی ندارد.