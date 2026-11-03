به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر سه شنبه در بازدید از روند ساخت خوابگاه دانشجویی پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان، بر تسریع در تکمیل این پروژه با هدف ارتقای امکانات رفاهی دانشجومعلمان تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، با اشاره به نقش راهبردی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان آینده کشور اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان قلب تپنده آموزش و پرورش است و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی آن، سرمایه‌گذاری برای آینده نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌رود.

وی افزود: فراهم‌سازی فضای مناسب خوابگاهی، زمینه‌ساز آرامش، تمرکز علمی و ارتقای کیفیت تحصیل و پژوهش دانشجومعلمان است و آموزش و پرورش استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همکاری دستگاه‌های اجرایی، برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه تلاش می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین بر رعایت استانداردهای فنی و مهندسی، کیفیت اجرای طرح و تسریع در روند ساخت تأکید کرد و خواستار همکاری پیمانکاران و عوامل اجرایی برای بهره‌برداری از خوابگاه در موعد مقرر شد.

وی در پایان، حمایت از دانشگاه فرهنگیان و فراهم‌سازی امکانات شایسته برای دانشجومعلمان را از اولویت‌های آموزش و پرورش استان دانست و ابراز امیدواری کرد با تکمیل این پروژه، گامی مؤثر در توسعه خدمات رفاهی و ارتقای محیط تحصیل دانشجویان برداشته شود.