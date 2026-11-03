به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، انجمن خودرو آمریکا (AAA) امروز سه شنبه در بیانیه ای خبر داد: قیمت بنزین در روز انتخابات میان‌ دوره‌ ای کنگره آمریکا، حدود ۳۸ درصد بیشتر از قیمت آن در سال گذشته است.

بر اساس اعلام انجمن خودرو آمریکا، قیمت گازوئیل هم در روز انتخابات یعنی امروز، حدود ۷۰ درصد بیشتر از قیمت آن در سال گذشته است.

به گزارش آناتولی، بر اساس تحلیلی از سوی «مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک» (CREA)، شوک نفتی ناشی از اختلالات در تنگه هرمز، ۴۶۸ میلیارد دلار هزینه اضافی بابت سوخت به مصرف‌کنندگان در سراسر جهان تحمیل کرده است؛ سهم ایالات متحده از این رقم حدود ۱۶۰ میلیارد دلار، یعنی تقریباً یک‌سوم کل مبلغ است.

در همین حال، نظرسنجی منتشرشده توسط «مرکز تحقیقات پیو» (مستقر در آمریکا) در تاریخ ۳۰ اکتبر نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از آمریکایی‌ها نسبت به قیمت بنزین و انرژی بسیار نگران هستند؛ رقمی که در ماه ژوئیه ۶۰ درصد و در ماه ژانویه ۴۳ درصد بود.

گفتنی است که پس از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران و ایجاد ناامنی در تنگه راهبردی هرمز، قیمت حامل های انرژی در آمریکا و جهان به شدت افزایش یافت.