به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست پدافند غیرعامل استان کردستان که با حضور محمد ذوالقدر، معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: پدافند غیرعامل باید در برنامه‌ریزی‌های روزمره دستگاه‌ها جایگاه مشخصی داشته باشد و آمادگی برای مقابله با تهدیدات به روزهای بحران محدود نشود.

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه افزود: این حوادث نشان داد که تقویت زیرساخت‌های حیاتی و آمادگی مجموعه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت شرایط بحرانی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به عملکرد دستگاه‌های استان در جریان جنگ ۴۰ روزه بیان کرد: با هماهنگی مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، خدمات ضروری در بخش‌های تأمین کالاهای اساسی، سوخت، نان، بهداشت و درمان، آب، برق، گاز و ارتباطات بدون وقفه ادامه یافت.

ورمقانی شناسایی مراکز و زیرساخت‌های حساس، پل‌ها، تونل‌ها و مسیرهای جایگزین، دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و پیش‌بینی راهکارهایی برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی را از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه برشمرد.

وی با اشاره به سرعت بازسازی و ترمیم برخی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان گفت: در مواردی این زیرساخت‌ها کمتر از ۱۲ ساعت به چرخه خدمت‌رسانی بازگشتند.

کردستان در شمار استان‌های برتر کشور

معاون استاندار کردستان ادامه داد: مجموعه اقدامات و هماهنگی‌های انجام‌شده در مدیریت شرایط جنگی موجب شد استان در ارزیابی وزارت کشور امتیاز ۹۶.۱۴ را کسب کند و در شمار استان‌های برتر قرار گیرد.

ورمقانی در پایان بر ضرورت استفاده از تجربه جنگ‌های اخیر برای شناسایی نقاط ضعف و رفع آسیب‌پذیری‌ها تأکید کرد و گفت: دفاع غیرنظامی با حفظ آمادگی زیرساخت‌ها، تداوم خدمات عمومی و تقویت انسجام اجتماعی، از مؤلفه‌های مهم پدافند غیرعامل و خنثی‌سازی اهداف دشمن به شمار می‌رود.