به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام «محمدحسن رحیمیان» دبیرکل جمعیت دفاع از فلسطین در سخنانی در همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» که به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز که در باغ موزه دفاع مقدس در حال برگزاری است گفت: چهارم آبان ۱۳۴۳، روزی ماندگار در تاریخ معاصر ایران و از مقاطع سرنوشت‌ساز نهضت اسلامی است؛ روزی که حضرت امام خمینی(ره) در واکنش به موضوع کاپیتولاسیون و اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی، مواضع صریح و تاریخی خود را در برابر سلطه آمریکا بر ایران اعلام کردند.

رحیمیان با اشاره به مشاهدات خود از فضای حاکم بر بیت امام خمینی(ره) در چهارم آبان ۱۳۴۳، به تشریح ابعاد این واقعه پرداخت و در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه مقاطع سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: قصد دارم نه به‌عنوان راوی یک داستان تاریخی، بلکه به‌عنوان فردی که در متن آن حوادث حضور داشته است، مشاهدات خود را از یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران بیان کنم.

وی با یادآوری فضای صبح روز چهارم آبان ۱۳۴۳ گفت: پس از اقامه نماز صبح، در حالی که هنوز هوا تاریک بود، به منزل حضرت امام(ره) رفتم. حاضران در انتظار سخنرانی ایشان بودند؛ سخنرانی‌ای که قرار بود در واکنش به یکی از مهم‌ترین حوادث سیاسی آن دوران ایراد شود.

وی افزود: حضرت امام(ره) در آن روز دو اقدام مهم انجام دادند؛ نخست صدور بیانیه‌ای مفصل و تاریخی و سپس ایراد سخنرانی در منزل خود. این بیانیه از جمله مفصل‌ترین بیانیه‌های ایشان در طول نهضت اسلامی بود که در واکنش به موضوع کاپیتولاسیون و اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی صادر شد.

دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین با اشاره به تفاوت برخی بازنمایی‌های تصویری و نمایشی از آن واقعه با واقعیت تاریخی تصریح کرد: جمعیت حاضر در منزل امام و کوچه یخچال قاضی به‌قدری فشرده و گسترده بود که توصیف دقیق فضای آن روز دشوار است. برخلاف برخی بازسازی‌های نمایشی، مردم در آن مراسم ایستاده بودند و منزل امام و کوچه‌های اطراف مملو از جمعیت شده بود.

وی با تشریح موضوع اصلی سخنان امام خمینی(ره) گفت: اعتراض صریح ایشان به تصویب قانون کاپیتولاسیون و اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی در ایران بود؛ موضوعی که از نگاه امام، با استقلال، حاکمیت ملی و شأن ملت ایران در تعارض قرار داشت. ایشان در آن سخنرانی به‌روشنی در برابر سلطه آمریکا بر ایران و جایگاه تحمیل‌شده آن بر ملت ایران موضع‌گیری کردند.

رحیمیان با تأکید بر اهمیت تاریخی آن سخنرانی خاطرنشان کرد: اگرچه امروز بخش‌هایی از سخنان امام در قالب فیلم و اسناد صوتی در دسترس است، اما هیچ تصویر یا فیلمی نمی‌تواند تمام فضای حاکم بر آن روز و تأثیر سخنان ایشان بر حاضران و جامعه را به‌طور کامل بازتاب دهد.

وی در پایان با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: در جنگهای اخیر علیرغم اینکه امریکا و رژیم اسراییل با هیمنه و قدرتشان همواره پیروز میدان بودند اما امروز جمهوری اسلامی بعنوان یک ابرقدرت در مقابل انها ایستاده است .