به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، از تلاش مجموعه آموزش و پرورش و دستگاه‌های همراه در توسعه فضاهای آموزشی قدردانی کرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه؛ با اشاره به افزایش سرانه فضای آموزشی شهرستان از ۵.۷ به ۷.۲ مترمربع اظهار داشت: عسلویه در سال‌های اخیر از شهرستان‌های پیشرو استان در ارتقای سرانه فضای آموزشی بوده و این موفقیت حاصل همکاری و تلاش مجموعه دستگاه‌های مسئول است.

فرماندار عسلویه با تأکید بر اینکه توسعه آموزش و پرورش تنها به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، افزود: ارتقای کیفیت آموزشی، تقویت ارتباط ساختاری خانواده‌ها با مدارس و فعال‌سازی انجمن‌های اولیا و مربیان باید در اولویت برنامه‌های آموزشی شهرستان قرار گیرد.

پاسالار همچنین خواستار افزایش مشارکت صنایع در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شد و تصریح کرد: صنایع مستقر در منطقه در قبال جامعه محلی مسئولیت‌هایی دارند و باید با پیگیری و تعامل، از ظرفیت‌های حمایتی آن‌ها برای ارتقای آموزش و پرورش استفاده کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای علمی دانش‌آموزان از جمله پذیرش ۱۴ نفر در دانشگاه فرهنگیان، رشد معدل امتحانات نهایی و موفقیت ۵۵ دانش‌آموز در فعالیت‌های پژوهشی گفت: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده استعداد بالای دانش‌آموزان منطقه است و باید با معرفی الگوهای موفق و انتقال تجربیات آنان، انگیزه نسل جوان را تقویت کنیم.

فرماندار عسلویه مهارت‌آموزی، خلاقیت، کارآفرینی، نشاط اجتماعی و سلامت روان دانش‌آموزان را از الزامات تعلیم و تربیت دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان موفق برای ایجاد انگیزه در مدارس تأکید کرد.

فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش عسلویه، همچنین با اشاره به ارتقای جایگاه شهرستان از رتبه هجدهم به سیزدهم در ارزیابی‌های آموزشی استان، خواستار بررسی نقاط قوت و ضعف، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی برای تداوم این پیشرفت شد.

پاسالار در پایان با گرامیداشت روز دانش‌آموز، از فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای حضور و مشارکت در برنامه‌های ۱۳ آبان دعوت کرد.