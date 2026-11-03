به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای عصر سه شنبه در اجلاسیه مجاهدان در غربت در تالار قدس حرم مطهر رضوی که با موضوع «استکبارستیزی در اندیشه امام شهید» برگزار شد، با اشاره به ریشه تاریخی استکبارورزی در آموزه‌های دینی اظهار کرد: موضوع استکبارستیزی مسئله‌ای نیست که تنها یک یا چند بار درباره آن سخن گفته شود و سپس به فراموشی سپرده شود. مبارزه با استکبار از آغاز خلقت انسان مطرح بوده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نخستین مستکبر شیطان بود، زمانی که خداوند متعال انسان را آفرید و علم اسما را به او آموخت، به فرشتگان فرمان داد در برابر این مخلوق الهی سجده کنند. همه فرشتگان فرمان خداوند را اطاعت کردند، اما شیطان از این فرمان سرپیچی کرد.

وی با بیان اینکه نخستین رویارویی با استکبار در جریان خلقت انسان شکل گرفت گفت: شیطان در دو سطح نافرمانی خود را نشان داد؛ نخست اینکه از فرمان خداوند سرپیچی کرد و در مرحله بعد، از خداوند مهلت خواست تا زنده بماند و سوگند یاد کرد که از همه جهت و با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای مختلف، انسان‌ها را از مسیر بندگی و عبودیت منحرف کند.

اژه ای با اشاره به پاسخ خداوند به درخواست شیطان تصریح کرد: خداوند به شیطان اعلام کرد که بر بندگان مخلص و هدایت‌یافتگان تسلطی نخواهد داشت، اما کسانی که از او پیروی کنند و راه او را در پیش بگیرند، با مجازات الهی روبه‌رو خواهند شد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به سرنوشت شیطان به‌عنوان نخستین مستکبر تاریخ اظهار کرد: خداوند شیطان را از درگاه خود و بهشت راند و عذابی دردناک برای او مقرر کرد. شیطان نیز از آن زمان تاکنون در مسیر گمراه کردن انسان‌ها تلاش می‌کند و می‌کوشد آنان را از راه حق و بندگی خداوند بازدارد.

وی با تأکید بر ضرورت مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: هر انسانی که خواهان کرامت انسان، برقراری عدالت و رشد فضیلت‌های انسانی است باید بر اساس حکم عقل با استکبار و مستکبران مبارزه کند چراکه استکبار با جنایت، خیانت، فریبکاری و نقض تعهدات خود در پی سلطه بر ملت‌ها و پایمال کردن حقوق انسان‌هاست.

اژه ای با اشاره به جنایات مستکبران در جهان به‌ویژه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه افزود: امروز با جریانی مواجه هستیم که هزاران انسان را در غزه به خاک و خون می‌کشد و قدرت‌های بزرگ جهان نیز در برابر این جنایات یا سکوت می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند. حتی اگر فرض کنیم این جریان در رسیدن به اهداف خود موفق شود آیا مسئله به همین‌جا ختم خواهد شد؟

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تجربه نشان داده است که شیطان بزرگ و دیگر مستکبران به هیچ‌یک از وعده‌ها و تعهدات خود پایبند نیستند و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.

وی با بیان اینکه عقل حکم می‌کند در برابر چنین جریان‌های خبیث و تبعیض‌گر ایستادگی کنیم تصریح کرد: اگر کسی برای کرامت انسان ارزش قائل است نمی‌تواند در برابر استکبار و جنایات آن بی‌تفاوت بماند. استکبارستیزی در اندیشه امام راحل و سیره امام رضا (ع) نیز ریشه در همین مبانی دارد این بزرگان این رویکرد را از مکتب اسلام و تعالیم الهی گرفته‌اند که بر حفظ کرامت انسان و مقابله با سلطه‌گری تأکید دارد.

اژه‌ای با اشاره به ضرورت شناخت نقشه‌ها و راهبردهای دشمن خاطرنشان کرد: مستکبران برای رسیدن به اهداف خود برنامه، نقشه و راهبرد دارند. آنها ابتدا به دنبال سلطه بر ملت‌ها هستند و پس از آن می‌خواهند بر همه مقدرات و سرنوشت آنها مسلط شوند. بنابراین، ما نیز در مقابله با استکبار نمی‌توانیم بدون نقشه راه و راهبرد مشخص حرکت کنیم. مبارزه با استکبار جهانی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و شناخت ابعاد مختلف این رویارویی است.

رئیس قوه قضائیه خودسازی را یکی از نخستین الزامات مبارزه با استکبار دانست و گفت: یکی از مقدمات اساسی برای پیروزی در این مسیر خودسازی است. نمی‌توان بدون ساختن خود و اصلاح درونی در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد. همچنین این مبارزه صرفا به عرصه نظامی محدود نمی‌شود و برای مقابله با استکبار باید در حوزه‌های مختلف، از جمله اقتصاد، فرهنگ و عرصه‌های اجتماعی، برنامه داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم در برابر استکباری که از همه تجربه‌ها و ابزارهای خود استفاده می‌کند پیروز شویم، باید ساختار اقتصادی خود را اصلاح کنیم و به قدرت اقتصادی برسیم و استقلال داشته باشیم. در عرصه فرهنگی نیز باید هوشیار باشیم و بدانیم دشمن چه برنامه‌ای را دنبال می‌کند. تولید قدرت و رسیدن به اقتدار، بدون شناخت دشمن و برنامه‌ریزی برای مقابله با اقدامات او امکان‌پذیر نیست.

اژه‌ای با تأکید بر ضرورت دشمن‌شناسی در مسیر مبارزه با استکبار اظهار کرد: امام راحل بارها بر شناخت دشمن تأکید کردند. نباید فریب لبخندها و وعده‌های دشمن را بخوریم باید ماهیت واقعی مستکبران و اهداف آنها را بشناسیم و بر اساس این شناخت حرکت کنیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به حضور و همراهی مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: یکی از عرصه‌های مهم این مبارزه صحنه فرهنگی و اجتماعی است و آنچه امروز در اجتماعات مردمی سراسر کشور شاهد هستیم ثمره تربیت‌شدگان مکتب امام راحل و معارف اسلامی است. اینکه مردم در سراسر کشور، هر شب و بدون وقفه در این اجتماعات حضور پیدا می‌کنند نعمت بسیار بزرگی است.

وی با اشاره به استمرار این اجتماعات در شب‌های مختلف هفته افزود: این حضور مردمی در ۲۴۷ شب متوالی و بدون حتی یک شب تعطیلی ادامه داشته است حتی در برخی شب‌ها که با مناسبت‌های مختلف هم‌زمان بوده، مردم همچنان در صحنه حضور داشته‌اند. این سرمایه اجتماعی و ایمانی نعمتی بزرگ و کم‌نظیر در طول تاریخ است و باید قدر آن را بدانیم.

اژه‌ای با تأکید بر اینکه دشمن برای تضعیف این سرمایه مردمی تلاش می‌کند گفت: شیطان و جریان استکبار هر جا بتوانند برای تضعیف این حضور و خاموش کردن این حرکت تلاش می‌کنند و هر جا امکان مقابله مستقیم نداشته باشند از راه‌های دیگر برای ضربه زدن به آن بهره می‌گیرند. ازاین‌رو باید مراقب باشیم این نعمت بزرگ ایمان، وحدت و حضور مردمی حفظ شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش دشمن برای پیشبرد اهداف خود از طریق برنامه‌ریزی‌های داخلی و اقدامات هدفمند بر ضرورت هوشیاری در برابر نقشه‌های دشمن و حفظ انسجام و آمادگی مردم تأکید کرد.