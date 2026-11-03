به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر سه شنبه در اختتامیه یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت در تالار قدس حرم مطهر رضوی با تأکید بر اینکه قدرت ملت‌ها تنها به تجهیزات و امکانات نظامی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: ما به تجربه تاریخی خود باور داریم و معتقدیم قدرت اصلی ملت‌ها در ایمان و وحدت و هویت و اراده مردمی است که حاضر نیستند زیر بار سلطه بروند.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به انتخاب مشهد و حرم مطهر رضوی برای برگزاری این گردهمایی بیان کرد: انتخاب مشهد و بارگاه منور امام رضا (ع) برای چنین اجلاسیه‌ای معنایی عمیق دارد. خراسان بزرگ از دیرباز سرزمین پیوند فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها و تمدن‌ها بوده و در طول تاریخ همواره میزبان اندیشمندان و عارفان و آزادی‌خواهان و جویندگان حقیقت بوده است.

وی با اشاره به سیره و آموزه‌های امام رضا (ع) افزود: حضرت رضا (ع) با رفتار و سیره خود به ما آموختند که گفت‌وگو و منطق و کرامت انسانی و احترام به اندیشه‌ها راهی برای نزدیک شدن دل‌ها و ساختن جامعه‌ای عادلانه است.

مظفری تأکید کرد: از این منظر اجتماع امروز می‌تواند فراتر از یک مراسم، نمادی از همبستگی ملت‌ها و تقویت پیوند میان جریان‌های عدالت‌خواه و آزادی‌خواه جهان باشد.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: به برکت عنایات حضرت رضا (ع)، این گردهمایی زمینه‌ساز همدلی و همبستگی بیشتر میان ملت‌های آزاده جهان شود.

وی با تأکید بر پیوند آرمان‌های ملت‌های آزاده جهان گفت: مقاومت جانانه مردم ایران در جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که استقلال و عزت یک ملت با موشک و بمباران و فشار نظامی از میان نمی‌رود.

مظفری با اشاره به حضور شرکت‌کنندگانی از سرزمین‌ها و جغرافیاهای مختلف در این اجلاسیه افزود: اگرچه حاضران به زبان‌های گوناگون سخن می‌گویند، اما در زبان مشترک آزادگی و عدالت‌خواهی و عزت و ایستادگی در برابر ظلم با یکدیگر اشتراک دارند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مجاهدت در غربت تنها به معنای دوری از وطن نیست تصریح کرد: غربت حقیقتی است که در میان هیاهوی قدرت‌ها تنها می‌ماند و صدای مظلومی است که کمتر شنیده می‌شود. همچنین غربت آرمان انسانی است که برای تحقق آن باید هزینه داد.

مظفری ادامه داد: تاریخ نشان داده است ملت‌ها ممکن است از یکدیگر دور باشند، اما در آرمان‌های بزرگ به هم نزدیک هستند. امروز نیز مبارزه با اشغالگری و سلطه‌طلبی و تبعیض و تحقیر ملت‌ها مسئله‌ای فراتر از یک کشور و منطقه است.