به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال زنان عصر امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان) با برگزاری دو مسابقه پیگیری شد که در مهم‌ترین اتفاق این هفته پرسپولیس نخستین شکست فصل خود را تجربه کرد.

در نخستین دیدار تیم فوتبال استقلال با نتیجه یک بر صفر از سد ایستای البرز گذشت و سه امتیاز این مسابقه را از آن خود کرد.

در دیگر بازی امروز پرسپولیس در مصاف با گل‌گهر سیرجان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد تا نخستین باخت خود در رقابت‌های این فصل را تجربه کند.

سرخ‌پوشان که تا پیش از این دیدار روند خوبی را پشت سر گذاشته بودند و هفته گذشته نیز با پیروزی مقابل استقلال در دربی روحیه بالایی داشتند این بار نتوانستند نمایش موفقیت‌آمیز هفته‌های گذشته را تکرار کنند و در نهایت مغلوب حریف سیرجانی شدند.

با وجود این شکست پرسپولیس همچنان صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال زنان است و جایگاه خود را در بالای جدول حفظ کرده است.