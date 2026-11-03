رضا حاجی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی اجرای طرح «تورم صفر» شهرداری تهران و عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت تا پایان سال، اظهار کرد: ما تجربه هشت سال دفاع مقدس را داریم؛ در آن دوران همه ابرقدرت‌های دنیا در برابر ایران بودند اما با وجود شرایط سخت آن زمان، کشور توانست با مدیریت مناسب از بحران عبور کند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس، تورم به شکلی که امروز با آن مواجه هستیم، احساس نمی‌شد و خانواده‌ها با آرامش خاطر بیشتری زندگی می‌کردند، به‌ گونه‌ای که یک مرد با اطمینان از وضعیت خانواده خود راهی جبهه‌های نبرد می‌شد و دغدغه معیشت خانواده‌اش را نداشت. این اتفاق، تجربه بسیار بزرگی در زمینه مدیریت شرایط بحرانی بود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای طرح تورم صفر می‌تواند به یکی از تجربه‌های موفق کشور تبدیل شود، گفت: درخواست ما از دولت اجرای طرح تورم صفر یا همان عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت در سراسر کشور بود، اما تاکنون تنها شهرداری تهران این طرح را اجرا می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: انتظار این بود که دولت در همین شرایط سخت اقتصادی، اجرای این طرح را در سراسر کشور آغاز کند. برای تحقق این هدف، باید برخی هزینه‌ها و منابعی را که اکنون در پروژه‌های دیگر صرف می‌شود، مدیریت و به اجرای این طرح اختصاص داد.

حاجی‌پور در پایان تأکید کرد: اجرای طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت نباید صرفاً به تهران محدود شود، بلکه همه دستگاه‌ها باید با کنار گذاشتن بخشی از اولویت‌های خود، به دولت برای اجرای این طرح در سراسر کشور کمک کنند.