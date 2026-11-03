به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در ابتدای صحبت‌های خود گفت: به همه بزرگوارانی که امروز در این مراسم حضور دارند خوشامد می‌گویم. حضور شما برای ما بسیار ارزشمند است و نشان می‌دهد که تیم ملی فوتسال بانوان مورد توجه و حمایت مسئولان فدراسیون قرار دارد.

مظفر با اشاره به ضرورت جوانگرایی در تیم ملی اظهار داشت: ما در جام جهانی پس از برزیل دومین تیم مسن مسابقات بودیم و به همین دلیل پس از این رقابت‌ها باید به سمت جوانگرایی حرکت می‌کردیم. حتی هفته گذشته تیم‌های برزیل و ژاپن در دیداری دوستانه به میدان رفتند و بازیکنان جوان و چهره‌های جدیدی در ترکیب آنها حضور داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که همه تیم‌های مطرح دنیا نیز به دنبال جوانگرایی و ایجاد نسل جدید هستند.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ادامه داد: بازیکنان جوان ما با انگیزه زیادی در این مسیر حضور دارند و بازیکنان باتجربه نیز با تعهد و اخلاق حرفه‌ای در کنار آنها هستند. بسیاری از این بازیکنان برای نخستین بار چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذارند و امیدوارم این فرصت به رشد و پیشرفت آنها کمک کند.

وی درباره برنامه مسابقات تورنمنت چین گفت: در این رقابت‌ها با تیم‌های چین و هنگ‌کنگ روبه‌رو خواهیم شد. مسابقات تدارکاتی در واقع نقطه پایانی یک چرخه تمرینی هستند و فرصت مناسبی برای ارزیابی شرایط فنی و آمادگی بازیکنان فراهم می‌کنند.

مظفر با قدردانی از حمایت‌های فدراسیون فوتبال تصریح کرد: خوشحالم که با حمایت‌های آقای تاج و خانم شجاعی شرایط حضور ما در این تورنمنت فراهم شد. همچنین از آقای کامیانی تشکر می‌کنم که در برنامه‌ریزی مسابقات لیگ همکاری لازم را داشتند تا برنامه‌های تیم ملی نیز به‌خوبی پیش برود.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به درگذشت چهره‌های نامدار فوتبال ایران گفت: در گذشته عزیزانی همچون مرحوم حجازی و پورحیدری را از دست دادیم و در روز گذشته نیز آقایان حبیبی و علیدوستی را در میان خود نداریم. آنچه از انسان باقی می‌ماند یاد نیک و کار مؤثری است که از خود به یادگار می‌گذارد. امیدوارم روح همه این عزیزان در آرامش باشد.