به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالخالق کشاورزی از افزایش ۷۰ درصدی اعتبارات اختصاص‌یافته به پرداخت تعرفه پرستاری و کارانه کارکنان پشتیبانی بیمارستان‌ها در ماه‌های اخیر خبر داد و بر ضرورت نظارت بیشتر مدیران بیمارستان‌ها بر نحوه توزیع این پرداخت‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات پرداختی نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته گفت: میانگین اعتبار ماهانه پرداخت تعرفه پرستاری و کارانه‌های بیمارستانی در سال گذشته ۹۰۰ میلیارد ریال بود که این رقم در پنج ماه نخست امسال به یک‌هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال رسید.

کشاورزی با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در پرداخت مزایا افزود: رؤسا و مدیران بیمارستان‌ها باید بر فرایند امتیازدهی و توزیع کارانه‌ها نظارت بیشتری داشته باشند و سهم سختی کار کارکنان در نظام پرداخت‌ها پررنگ‌تر دیده شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به تلاش مجموعه دانشگاه برای پرداخت منظم حقوق، مزایا و کارانه کارکنان بیان کرد: با وجود شرایط دشوار کشور در تأمین نقدینگی، مسئولان دانشگاه تمام تلاش خود را برای پرداخت منظم مطالبات کارکنان به کار گرفته‌اند.

وی با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان واحدها به رعایت عدالت در پرداخت‌ها، خواستار حضور بیشتر مدیران در میان کارکنان و نظارت مؤثر بر نحوه توزیع مزایا شد.

استقرار نمایندگان اقتصاد سلامت در بیمارستان‌ها

کشاورزی همچنین از استقرار نمایندگان اداره اقتصاد سلامت دانشگاه در مراکز درمانی با هدف نظارت بر رعایت عدالت در پرداخت‌ها خبر داد و گفت: عملکرد واحدها در این زمینه به‌صورت فصلی بررسی و ارزیابی می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان بر ضرورت اصلاح مستمر آیین‌نامه‌های پرداخت کارکنان تأکید کرد و خواستار ارائه پیشنهادهای اصلاحی از سوی واحدهای مختلف برای انعکاس به وزارت بهداشت و تقویت عدالت در نظام پرداخت‌ها شد.