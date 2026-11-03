به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌ ها در سنای آمریکا امروز سه شنبه و مقارن با انتخابات میان‌ دوره‌ ای کنگره این کشور گفت: انتظار دارم دموکرات‌ ها اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند.

رهبر دموکرات‌ های سنای آمریکا در ادامه اضافه کرد: اگر ما دوباره اکثریت مجلس نمایندگان را پس بگیریم، اینکه ترامپ با ما همکاری کند یا نه، به خود او بستگی دارد.

در صورت پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا و به دست گرفتن اکثریت کنگره تحقیقات گسترده ای درباره عملکرد دولت دونالد ترامپ آغاز می شود.

این تحقیقات علاوه بر سیاست های اقتصادی و مهاجرتی، فعالیت های تجاری ترامپ و خانواده اش، جنگ با ایران و نحوه استفاده از اختیارات ریاست جمهوری را نیز در بر می گیرد.