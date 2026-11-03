به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی عصر امروز در حاشیه همایش ملی زنگ بیداری از ایران تا فلسطین در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: وضعیت روشن است؛ ما گفتیم که ایران دیپلماسی و میدان را به عنوان ابزار دفاع می‌داند. گفتگو را باید در این شرایط از این زاویه ببینیم.

وی ادامه داد: از دیپلماسی واهمه نداریم، چرا که منطق و استدلال ما روشن است و از دیپلماسی برای تامین منافع ایران استفاده می‌کنیم. با توجه به تجربه نقض توافقات پیشین توسط آمریکا، با حداکثر احتیاط و بدبینی کامل در هر روند دیپلماتیکی مشارکت می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تحقق هرگونه تفاهمی منوط به تعهد قطعی به توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان است.

وی در مورد سفر هیئت قطری به ایران در شب گذشته، گفت: قطر به عنوان میانجی کار خودش را انجام می‌دهد. قطر و پاکستان در این چند ماه مداومت بر تلاش‌هایشان داشتند. این رفت و آمدها هم در همین راستاست و دیدگاه‌های ما را منتقل کردند.