به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های المپیک جوانان سنگال با نتیجه پنج بر سه کامرون را شکست داد و دومین پیروزی خود را در این رقابت‌ها به دست آورد.

ملی‌پوشان جوان فوتسال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران دومین مسابقه خود در گروه B این رقابت‌ها را برابر تیم ملی کامرون برگزار کردند و موفق شدند با نتیجه پنج بر سه به پیروزی برسند.

نرگس امیرمحسنی(۲) ، طناز باقری نیا، نفیسه محمدی، ستایش رضایی صالحی گلزنان ایران در این بازی بودند.

تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران در سومین دیدار خود، روز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف ایتالیا خواهد رفت.