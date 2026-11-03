به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: پاسخ آمریکا به حقوق و مطالبات ایران قانعکننده نبود.
وی افزود: آمریکاییها باید بهصورت کامل و صریح به هفت شرط ایران پاسخ دهند و به آنها عمل کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: تنها در صورت تحقق کامل این شروط، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: پاسخ آمریکا به حقوق و مطالبات ایران قانعکننده نبود و آنها باید کامل و صریح هفت شرط ایران را پاسخ داده و به آن عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: پاسخ آمریکا به حقوق و مطالبات ایران قانعکننده نبود.
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