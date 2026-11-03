به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی عصر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی «رویداد از آن کوچه تا این میدان، بعثت فاطمی و خونخواهی رهبر شهید» با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از ولایت و امامت، ایشان را اسوه‌ای بی‌بدیل برای بانوان معرفی کرد.

وی با بیان اینکه بانوان به واسطه محوریت در خانواده و تأثیرگذاری بر اعضای آن از ظرفیت اجتماعی قابل توجهی برخوردارند، اظهار کرد: قدرت بانوان در اجماع‌سازی، در کنار نقش محوری آنان در خانواده، می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های مؤثر فرهنگی و اجتماعی باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، به‌ویژه برگزاری اجتماعات بزرگ مردمی در شرایط کنونی، خواستار توجه ویژه هیئات مذهبی بانوان به این موضوع شد.

اصل‌نژادی جذب حداکثری و فراهم‌سازی زمینه مشارکت اقشار و طیف‌های مختلف جامعه در فعالیت‌ها و برنامه‌های اجتماعی را از جمله ضرورت‌های فعالیت هیئات مذهبی بانوان عنوان کرد.

نشست هم‌اندیشی «رویداد از آن کوچه تا این میدان، بعثت فاطمی و خونخواهی رهبر شهید» همزمان با ایام فاطمیه، به همت واحد امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی و با مشارکت مسئولان هیئات مذهبی بانوان برگزار شد.

این نشست با هدف بهره‌گیری از ظرفیت مناسبت‌های مذهبی برای اجرای برنامه‌های مؤثر فرهنگی، اجتماعی و مذهبی برگزار شد.