به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده عصر سه شنبه در نشست با شهردار سنندج و مدیران شهری اظهار کرد: رفع مشکلات ترافیکی و بهبود شرایط تردد در معابر، نیازمند هماهنگی مستمر پلیس و شهرداری است و هر دو مجموعه باید با برنامه‌ریزی مشترک برای ارتقای نظم شهری تلاش کنند.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی و خدماتی شهرداری سنندج افزود: اجرای پروژه‌هایی مانند زیرگذر تکیه و چمن، توسعه پیاده‌روها و ایجاد پارک‌ها و فضاهای عمومی، علاوه بر بهبود سیمای شهر، فرصت بیشتری برای حضور و استفاده شهروندان از فضاهای شهری فراهم کرده است.

رئیس پلیس راهور کردستان، فعالیت وانت‌بارها و دستفروشان در معابر را از موضوعات نیازمند ساماندهی دانست و گفت: برای مدیریت این وضعیت باید راهکاری کارشناسی و هماهنگ میان پلیس و شهرداری تدوین شود.

همتی‌زاده افزود: در روزهای آینده نشستی با حضور شهردار سنندج و فرمانده انتظامی استان برگزار می‌شود تا درباره نحوه اجرای این مأموریت تصمیم‌گیری شود.

وی با تأکید بر لزوم توجه هم‌زمان به حقوق شهروندان و شرایط اقتصادی فعالان این حوزه بیان کرد: روان‌سازی ترافیک، حفظ نظم معابر و زیبایی بصری شهر باید در اجرای این برنامه مورد توجه قرار گیرد.

همکاری دستگاه‌ها در مدیریت ترافیک شهری

رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به ضرورت هماهنگی در اجرای طرح‌های عمرانی و ترافیکی خاطرنشان کرد: همکاری شهرداری، آموزش‌وپرورش و شورای ترافیک در آغاز سال تحصیلی، زمینه تسهیل رفت‌وآمد دانش‌آموزان و خانواده‌ها را فراهم کرد.

وی همچنین مدیریت ترافیک در اجتماعات شبانه محدوده میدان آزادی سنندج را نمونه‌ای از همکاری دستگاه‌ها و مشارکت مردم عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی تمهیدات لازم، حضور شهروندان در این برنامه‌ها را آسان‌تر کرده است.

همتی‌زاده با تأکید بر ضرورت حفاظت از نیروی انسانی و تجهیزات دستگاه‌ها در اجرای مأموریت‌های مشترک گفت: استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و هماهنگی با فرماندهی انتظامی می‌تواند به اجرای بهتر برنامه‌های مدیریت شهری کمک کند.

وی در پایان بر استمرار تعامل پلیس و شهرداری برای رفع گره‌های ترافیکی و بهبود وضعیت معابر تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های مسئول به نیازهای شهروندان در اجرای طرح‌های شهری شد.