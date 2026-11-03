به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از تمامی طرف‌های دخیل در بحران کنونی میان آمریکا و ایران خواست فرصت لازم را برای تفاهم و گفتگو فراهم کنند و برای دستیابی به راهکاری سیاسی با هدف حل‌وفصل این مناقشه تلاش کنند.

وی همچنین درباره خطرات تشدید تنش‌های نظامی پیش از آن که فرصت مهار بحران از دست برود، هشدار داد.

السیسی خاطرنشان کرد که پیامدهای تشدید درگیری‌های نظامی برای منطقه و جهان فاجعه‌بار خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه جهان هم‌اکنون نیز با بحران‌ها و چالش‌های متعددی روبرو است.

وی بر ضرورت فراهم کردن فرصت کافی برای تلاش‌های دیپلماتیک به‌منظور مهار بحران تأکید کرد.

وی افزود: مصر از آمریکا و ایران می‌خواهد حداکثر تلاش خود را برای تقویت گفتگو و تفاهم به کار گیرند.

السیسی همچنین با ادعای اینکه به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعتماد دارد، از او به‌عنوان «مرد صلح» یاد کرد که توانسته است در چندین پرونده، بحران‌های دشواری را مهار کند!

رئیس جمهور مصر همچنین خواستار حمایت و پشتیبانی کامل از میانجی‌ها شد تا بتوانند به بهترین توافق ممکن دست یابند و از خطرات ناشی از تداوم تنش‌ها در منطقه و جهان جلوگیری کنند.

السیسی در پایان تاکید کرد که قاهره به همکاری و رایزنی با طرف‌ها و شرکای مختلف ادامه خواهد داد تا از پیامدهای اقتصادی و انسانی ناشی از عملیات نظامی جلوگیری کند.