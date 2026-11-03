به گزارش خبرنگار مهر، سیدانور رشیدی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرداری با تأکید بر ضرورت پیگیری برنامه‌های اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات شهری، بر تسریع در اجرای طرح‌های ترافیکی، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تقویت زیرساخت‌های نظارتی در سطح شهر تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه هوشمندسازی ترافیک اظهار کرد: بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های پلاک‌خوان و تجهیزات پایش خودروها فراهم شده و تکمیل این طرح‌ها در دستور کار قرار دارد.

شهردار سنندج توسعه خدمات اتوبوسرانی و تأمین اعتبار برای خرید اتوبوس‌های جدید را از برنامه‌های مدیریت شهری دانست و افزود: اصلاح نقاط پرتردد از جمله محدوده میدان امام شافعی و میدان بهار و اجرای طرح‌هایی مانند زیرگذر تکیه و چمن با هدف روان‌سازی تردد دنبال می‌شود.

رشیدی همچنین به طرح‌هایی از جمله احداث بلوار اسلام‌آباد، پیگیری دیوار ارتش و برنامه‌ریزی برای ساخت چند تقاطع غیرهمسطح اشاره کرد و گفت: اجرای این پروژه‌ها مستلزم رفع موانع اجرایی و ملکی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی شهرداری، وصول مطالبات از اشخاص و دستگاه‌های اجرایی را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: میزان مطالبات شهرداری از برخی دستگاه‌ها در این نشست حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شد که شناسایی، مستندسازی و پیگیری آن‌ها باید با جدیت دنبال شود.

رشیدی همچنین خواستار تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و مطالبات مربوط به صدور پروانه و عوارض شهری شد.

شهردار سنندج در ادامه بر آماده‌سازی ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی برای فصل بارش، تکمیل تجهیزات ایستگاه‌های برف‌روبی و تأمین پوشاک و لوازم ایمنی مورد نیاز پاکبانان تأکید کرد.

وی همچنین تسریع در آماده‌سازی پارک قشلاق برای افتتاح، تکمیل بخش‌های باقی‌مانده پارک نایسر و اجرای برنامه‌های توسعه فضای سبز در پارک توس‌نوذر را از دیگر موضوعات مورد پیگیری مدیریت شهری عنوان کرد.