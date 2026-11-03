به گزارش خبرنگار مهر، سوسن عباس پناه عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی و تبادل اطلاعات بهورزان و آبداران شهرستان بیجار اظهار کرد: سلامت آب آشامیدنی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ سلامت عمومی است و صیانت از این سرمایه حیاتی، نیازمند تعامل و همکاری مستمر میان شبکه بهداشت و درمان، اداره آب و فاضلاب و سایر دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و تبادل اطلاعات میان بهورزان و آبداران شهرستان بیجار افزود: هماهنگی میان نیروهای فعال در حوزه سلامت و مجموعه‌های متولی تأمین و توزیع آب، نقش مهمی در شناسایی به‌موقع مخاطرات، ارتقای کیفیت خدمات و پیشگیری از بروز بیماری‌های مرتبط با آب آشامیدنی دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار با بیان اینکه نگهداری اصولی از تأسیسات و سامانه‌های آبرسانی باید با حساسیت و مسئولیت‌پذیری دنبال شود، تصریح کرد: پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از درمان است و گاهی ارائه یک آموزش ساده، صحیح و به‌موقع می‌تواند از بروز بیماری، مشکلات بهداشتی و تحمیل هزینه‌های درمانی به خانواده‌ها جلوگیری کند.

عباس‌پناه با تأکید بر نقش نیروهای بهداشتی در پایش کیفیت آب آشامیدنی بیان کرد: بازرسان بهداشت محیط و بهورزان به دلیل ارتباط مستمر با مردم و حضور در مناطق شهری و روستایی، نقش مهمی در آموزش عمومی، نظارت بر وضعیت بهداشتی منابع تأمین آب و شناسایی موارد مشکوک و مخاطرات احتمالی دارند.

وی ادامه داد: پایش مستمر کیفیت آب، توجه به وضعیت بهداشتی مخازن و شبکه‌های توزیع، رعایت اصول بهداشتی در نگهداری تأسیسات و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره موارد مشکوک، از اقداماتی است که باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار ارتقای آگاهی عمومی را یکی دیگر از ضرورت‌های این حوزه دانست و گفت: آموزش شهروندان درباره اهمیت سلامت آب، نحوه نگهداری صحیح آب در شرایط ضروری و رعایت توصیه‌های بهداشتی می‌تواند در کاهش مخاطرات و پیشگیری از بیماری‌های منتقله از آب مؤثر باشد.

عباس‌پناه با اشاره به مسئولیت مشترک مجموعه بهداشت و درمان و اداره آب و فاضلاب خاطرنشان کرد: سلامت آب آشامیدنی موضوعی فراتر از وظایف اداری و سازمانی است و همه دست‌اندرکاران باید با احساس مسئولیت انسانی و اجتماعی، وظایف نظارتی و اجرایی خود را با دقت انجام دهند.

وی تأکید کرد: تبادل اطلاعات میان نیروهای بهداشتی و آبداران، گزارش سریع مشکلات احتمالی و پیگیری موارد نیازمند اقدام، می‌تواند روند شناسایی و رفع مخاطرات را تسریع کند و از بروز مشکلات جدی‌تر در حوزه سلامت عمومی جلوگیری کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار در پایان، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، استمرار آموزش و انجام دقیق وظایف نظارتی را از عوامل مؤثر در پیشگیری از بیماری‌های منتقله از آب عنوان کرد و خواستار توجه جدی همه دستگاه‌های مسئول به موضوع صیانت از سلامت آب آشامیدنی و حفظ سلامت شهروندان شد.