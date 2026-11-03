به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ذوقی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص کل آذربایجان‌شرقی با کاهش ۰.۶ واحد درصدی نسبت به شهریورماه، از ۹۹.۶ به ۹۹ درصد رسید.

وی توضیح داد: این شاخص بیانگر آن است که سطح قیمت کالاها و خدمات مصرفی در استان نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹۹ درصد افزایش داشته است.

کاهش ۷.۱ واحد درصدی تورم خوراکی‌ها

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تغییرات قیمت در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها گفت: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه از ۱۲۴.۳ درصد در شهریورماه به ۱۱۷.۲ درصد در مهرماه کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ۷.۱ واحد درصدی است.

این گروه به دلیل سهم قابل توجه در سبد هزینه خانوارها، از اهمیت ویژه‌ای در ارزیابی تغییرات قیمت‌ها و وضعیت معیشتی مردم برخوردار است.

ذوقی با اشاره به وضعیت تورم ماهانه آذربایجان‌شرقی بیان کرد: این شاخص در مهرماه با کاهش ۰.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، از ۵.۸ به ۵.۷ درصد رسید.

این کاهش در شرایطی ثبت شده که مهرماه با آغاز سال تحصیلی و تغییرات فصلی در بازار اجاره مسکن همراه بوده است.

وی همچنین درباره تغییرات تورم در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات اظهار کرد: تورم ماهانه این بخش که در شهریورماه ۸ درصد بود، در مهرماه با کاهش ۰.۶ واحد درصدی به ۷.۴ درصد رسید.

رتبه سیزدهم آذربایجان‌شرقی در تورم سالانه کشور

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تفاوت شاخص‌های تورمی خاطرنشان کرد: نرخ تورم ماهانه به دلیل تأثیرپذیری از شرایط اقتصادی و نوسانات مقطعی، تغییرات بیشتری را تجربه می‌کند، اما تورم سالانه برای بررسی روند تغییرات قیمت‌ها در یک دوره زمانی طولانی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، این استان در شاخص تورم سالانه کشور رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است.

آمارهای مهرماه نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه آذربایجان‌شرقی نسبت به شهریورماه کاهش یافته است؛ با این حال، افزایش ۹۹ درصدی سطح قیمت‌ها در مقایسه با مهرماه سال گذشته همچنان از تداوم فشار تورمی بر هزینه‌های خانوارها حکایت دارد.