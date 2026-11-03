به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی غروب سه‌شنبه در دیدار با کارکنان فرماندهی انتظامی استان سمنان، با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی در تأمین امنیت جامعه، بر ضرورت افزایش حساسیت پلیس نسبت به مطالبات و نارضایتی‌های مردمی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پلیس باید نسبت به کوچک‌ترین موضوعات منجر به نارضایتی شهروندان حساس باشد، اظهار کرد: شناسایی و رفع به‌موقع مشکلات و رسیدگی به مطالبات مردم باید از اولویت‌های مجموعه انتظامی باشد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی عملیاتی نیروهای انتظامی افزود: تمرین مستمر، برگزاری رزمایش‌های مبتنی بر سناریوهای احتمالی و شناخت دقیق جغرافیای مأموریتی، از الزامات آمادگی پلیس برای مواجهه با تهدیدات مختلف است.

رضایی چهار محور آموزشی شامل ارتقای دانش نظامی و انتظامی، تقویت مهارت تعامل با مردم و نهادهای محلی، افزایش دانش حقوقی و قضایی و توسعه اشراف اطلاعاتی را از ضرورت‌های مدیریتی فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه امنیت محله‌محور تصریح کرد: فرماندهان باید با حضور مستمر در حوزه‌های استحفاظی و برقراری ارتباط مؤثر با معتمدان، اصناف و ظرفیت‌های اجتماعی، تحولات محلات را رصد کرده و از ایجاد خلأهای امنیتی جلوگیری کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین ارزیابی مستمر عملکرد اپراتورها و تیم‌های عملیاتی پلیس ۱۱۰ را ضروری دانست و گفت: تشخیص میزان فوریت مأموریت، سرعت حضور در صحنه و نحوه برخورد با شهروندان باید به‌صورت جدی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چراکه تکریم مردم و جلب رضایت آنان در کنار سرعت عمل، از شاخص‌های موفقیت مأموریت‌های پلیسی است.

رضایی در ادامه بر ضرورت تقویت انضباط سازمانی تأکید کرد و افزود: انضباط فردی، ظاهری و عملیاتی و همچنین رعایت بهداشت محیط باید در تمامی رده‌های انتظامی مورد توجه قرار گیرد و پلیس پیش از مطالبه قانون‌مداری از جامعه، خود در اجرای مقررات پیشگام باشد.

وی کاهش سرقت را از دیگر اولویت‌های انتظامی دانست و خاطرنشان کرد: مقابله با سرقت منازل، مغازه‌ها، خودروها، موتورسیکلت‌ها و اماکن عمومی و خصوصی باید بر مبنای تحلیل جغرافیایی جرم دنبال شود. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت نگهبانان محله، شبگردها و دستگاه‌های مسئول، در کنار افزایش سرعت و دقت در کشف جرائم، ضرورت دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با جرائم خشن، سرقت به عنف و اقداماتی که موجب ایجاد ناامنی روانی در جامعه می‌شود، یادآور شد: پلیس باید با اقدامات پیشگیرانه، حضور هدفمند و واکنش سریع، از گسترش احساس ناامنی در میان شهروندان جلوگیری کند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای را از اولویت‌های جدی پلیس برشمرد و افزود: شناسایی نقاط حادثه‌خیز، بررسی علل وقوع تصادفات، کنترل تخلفات حادثه‌ساز و همکاری دستگاه‌های مسئول باید با هدف کاهش شمار جان‌باختگان و مجروحان حوادث رانندگی با جدیت دنبال شود.