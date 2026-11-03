به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر سه‌شنبه در نشست بررسی طرح «سامانه جامع دارویی هوشمند» با اشاره به ضرورت بازنگری در سازوکارهای مدیریت دارو اظهار کرد: کمبود دارو در همه موارد ناشی از نبود محصول در چرخه تأمین نیست، بلکه بخشی از مشکلات به نارسایی‌های موجود در فرآیندهای تولید، تجویز، توزیع و مصرف بازمی‌گردد که با شناسایی و اصلاح آن‌ها می‌توان بخشی از چالش‌های این حوزه را برطرف کرد.

وی با بیان اینکه نظام حکمرانی دارویی کشور همچنان از سازوکارهای سنتی تأثیر می‌پذیرد، افزود: حل ریشه‌ای مشکلات دارویی مستلزم حرکت به سمت مدیریت هوشمند و یکپارچه در تمام مراحل زنجیره تأمین و مصرف دارو است.

ضرورت نظارت هوشمند بر گردش دارو

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به برخی نارسایی‌های موجود در چرخه توزیع دارو تصریح کرد: در شرایطی که دسترسی بیماران به برخی اقلام دارویی با دشواری همراه است، خروج غیرمجاز دارو از داروخانه‌ها و انباشت داروهای بلااستفاده در منازل نشان‌دهنده وجود خلأهای نظارتی و ضعف در مدیریت زنجیره دارو است.

محمدزاده با اشاره به طرح پیشنهادی سامانه جامع دارویی هوشمند، بررسی کارشناسی و همه‌جانبه آن را ضروری دانست و گفت: نهادهای مسئول و مجموعه‌های تخصصی باید ابعاد مختلف این طرح را ارزیابی کنند تا مشخص شود سامانه پیشنهادی تا چه اندازه می‌تواند مشکلات موجود را پوشش دهد و به اصلاح نظام حکمرانی دارویی کمک کند.

وی تأکید کرد: هوشمندسازی مدیریت زنجیره تأمین دارو نباید صرفاً به مرحله توزیع محدود شود، بلکه باید تمام مراحل از تأمین مواد اولیه و تولید تا توزیع، تجویز، مصرف و مدیریت داروهای باقی‌مانده پس از مصرف را دربرگیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: در طراحی و اجرای این سامانه باید مشخص شود هر بخش از آن چه مشکلی را برطرف می‌کند و چه خلأهایی همچنان در مراحل مختلف زنجیره دارو باقی می‌ماند.

محمدزاده هدف اصلی از اجرای چنین طرحی را ایجاد شفافیت، تقویت نظارت هوشمند، تسهیل دسترسی عادلانه بیماران به دارو و جلوگیری از هدررفت منابع و توزیع نامتوازن اقلام دارویی عنوان کرد.

بررسی طرح سامانه جامع دارویی هوشمند

در این نشست، طرح «سامانه جامع دارویی هوشمند» با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت زنجیره تأمین دارو، ارتقای نظام درمان و سلامت و ساماندهی زنجیره تأمین مالی دارو مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نمایندگان دستگاه‌های مرتبط نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره ابعاد مختلف این طرح مطرح کردند.

این سامانه با بهره‌گیری از پروتکل‌ها و استانداردهای بین‌المللی طراحی شده و کاهش خطاهای پزشکی، افزایش شفافیت در فرآیندهای تشخیص و تجویز دارو و ارتقای ایمنی بیماران را دنبال می‌کند.

یکپارچه‌سازی اطلاعات و فرآیندهای مرتبط با تأمین و مصرف دارو از جمله محورهایی است که در این طرح برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و ارتقای سلامت جامعه مورد توجه قرار گرفته است.