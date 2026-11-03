به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان در مراسم دریافت استوارنامه آنتونیس ماندر یتیس، سفیر جدید جمهوری قبرس در ایران، با اشاره به پیشینه دیرینه روابط دو کشور اظهار داشت: با وجود سابقه تاریخی و ظرفیت‌های موجود در مناسبات ایران و قبرس، سطح روابط و همکاری‌ها متناسب با این پیشینه نیست و ضروری است با تلاش و اراده مشترک، زمینه توسعه تعاملات در تمامی حوزه‌ها فراهم شود.

رئیس‌جمهور با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی سفیر جدید قبرس در مسیر تقویت مناسبات دوجانبه تصریح کرد: امیدواریم در دوره مأموریت جنابعالی، شاهد گام‌های مؤثر و سازنده‌ای در جهت توسعه روابط و تعمیق همکاری‌های میان دو کشور باشیم.

پزشکیان همچنین با اشاره به شرایط و تحولات جهان امروز، خاطرنشان کرد: فرصت زندگی کوتاه است و شایسته نیست که انسان‌ها به جای تلاش برای همزیستی مسالمت‌آمیز، مهربانی و تعامل سازنده، درگیر جنگ، تجاوز و زورگویی باشند. باید با تقویت تفاهم و همکاری، زمینه زندگی توأم با صلح و آرامش را برای ملت‌ها فراهم کنیم.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد روابط و همکاری‌های خود را با جمهوری قبرس در تمامی زمینه‌های مورد علاقه و در چارچوب منافع متقابل گسترش دهد.

آنتونیس ماندر یتیس، سفیر جدید جمهوری قبرس در ایران نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس‌جمهور، تصریح کرد: حضور و مأموریت در کشور بزرگ و تاریخی ایران برای من افتخاری ارزشمند است.

وی با ابلاغ سلام‌های گرم رئیس‌جمهور قبرس به پزشکیان و همچنین دولت، ملت و مقام معظم رهبری ، اظهار داشت: روابط ایران و قبرس از پیشینه‌ای بیش از هزار سال برخوردار است و اینجانب تمامی تلاش خود را برای توسعه و تقویت مناسبات دو کشور به کار خواهم بست.

سفیر جدید قبرس همچنین با تأکید بر اهمیت صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی خاطرنشان کرد: قبرس از ظرفیت‌ها و جایگاه خود در مجامع بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، برای کمک به تقویت صلح، کاهش تنش‌ها و گسترش تفاهم و همکاری میان کشورها استفاده خواهد کرد.