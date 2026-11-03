به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از پنج قلم اقلام دارویی، بهداشتی و واکسن ویژه دام سبک عصر سه‌شنبه با حضور سجاد رشتبری نماینده فرمانداری، محمد نیک‌نفس رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اهر، حسین رشت‌آبادی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان و جمعی از مسئولان و نمایندگان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار شد.

اقلام رونمایی‌شده شامل آجر معدنی فسفردار، مواد و سموم مورد نیاز برای ضدعفونی و سم‌پاشی جایگاه‌های نگهداری دام، داروهای مبارزه با انگل و کنه و انواع واکسن ویژه دام سبک است.

این اقلام با اعتبار جهاد کشاورزی و با اجرا و نظارت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تهیه شده و قرار است در ۲۸ روستا و قشلاق شهرستان اهر در اختیار دامداران قرار گیرد.

تأمین این اقلام با هدف پیشگیری از بیماری‌های دامی، مقابله با عوامل انگلی و آلودگی‌های محیطی و بهبود وضعیت بهداشتی جایگاه‌های نگهداری دام پیش‌بینی شده است.

توزیع داروها و واکسن‌های مورد نیاز دام سبک در مناطق روستایی و قشلاقی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند دسترسی دامداران به خدمات و ملزومات بهداشتی دامپزشکی را تسهیل کرده و در کاهش مخاطرات بهداشتی دامداری نقش داشته باشد.

با اجرای این طرح، دامداران ۲۸ روستا و قشلاق شهرستان اهر از اقلام دارویی و بهداشتی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند خواهند شد.