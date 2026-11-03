به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله منوچهری غروب سه شنبه در مراسم اجرای طرح «صلح آبی» در سمنان اظهار کرد: مواجهه با چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی از جمله تنش آبی، نیازمند همراهی راهکارهای فنی با آموزش، آگاهی‌بخشی و اصلاح الگوی رفتاری در جامعه است.

وی با اشاره به اختصاص بخشی از ظرفیت طرح صلح آبی به تأمین منابع کتابخانه‌ای افزود: توجه به نیازهای فرهنگی و آموزشی کودکان و نوجوانان، نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده است و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نگرش مسئولانه نسبت به منابع طبیعی شود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌ها در اجرای برنامه‌های آموزشی و اجتماعی بیان کرد: همکاری کتابخانه‌های عمومی با جمعیت هلال‌احمر فرصتی برای پیوند خدمات فرهنگی با حمایت‌های اجتماعی و افزایش مشارکت مردم در حل مسائل جامعه فراهم می‌کند.

منوچهری تأکید کرد: کتابخانه‌های عمومی علاوه بر فراهم کردن منابع مطالعاتی، می‌توانند با اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، آگاهی عمومی درباره اهمیت حفاظت از منابع آب را افزایش دهند.

وی با تأکید بر نقش آموزش و آگاهی‌بخشی در حفاظت از منابع طبیعی افزود: کتابخانه‌های عمومی می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی خود، در ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب و افزایش آگاهی جامعه نقش موثری ایفا کنند.