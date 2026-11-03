به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمی عصر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی و تبادل اطلاعات بهورزان و آبداران شهرستان بیجار اظهار کرد: سلامت آب آشامیدنی به رعایت اصول بهداشتی در تمام مراحل تأمین و توزیع آن وابسته است و نظارت دقیق بر این فرایند، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های منتقله از آب دارد.

وی با تشریح اجزای اصلی سامانه‌های آبرسانی و بیماری‌های منتقله از آب، به راهکارهای پیشگیری از این بیماری‌ها پرداخت و بر ضرورت گندزدایی صحیح آب با استفاده از کلر تأکید کرد.

این کارشناس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین نحوه استفاده از قرص‌های کلرسنجی و ضرورت همراه داشتن کیت کلرسنجی توسط عوامل مرتبط را تشریح کرد و افزایش دقت در سنجش میزان کلر آب را از الزامات نظارت بهداشتی دانست.

سلیمی با اشاره به اهمیت نگهداری صحیح مخازن ذخیره آب، تخلیه سالانه رسوبات این مخازن و ارزیابی ریسک سامانه‌های آبرسانی بر اساس چک‌لیست‌های تخصصی را ضروری برشمرد.

در این نشست همچنین بر پایش مستمر وضعیت مخازن آب، تقویت نظارت‌های میدانی و ارتقای کیفیت کلرسنجی به‌عنوان عوامل مؤثر در حفظ سلامت آب آشامیدنی تأکید شد.