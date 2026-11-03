به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر سه شنبه در جلسه بررسی شرایط احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای تأمین برق چاه‌های کشاورزی اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تأمین پایدار انرژی در بخش‌های مختلف کشور آغاز شده و کشاورزی نیز از ظرفیت‌های مهم اجرای این طرح به شمار می‌رود.

وی با اشاره به دغدغه کشاورزان درباره تأمین ضمانت‌های بانکی افزود: مذاکراتی با بانک عامل استان انجام شده است تا امکان استفاده از ضمانت‌های زنجیره‌ای برای کشاورزان فراهم شود و موانع پیش روی اجرای طرح کاهش یابد.

فرماندار گرمسار با تأکید بر اینکه مشکلات بانکی نباید موجب توقف اجرای طرح شود، بیان داشت: دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل شرایط و همراهی با کشاورزان در مسیر احداث نیروگاه‌های خورشیدی همکاری خواهند کرد.

همتی با اشاره به آثار بلندمدت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به کاهش هزینه‌های تأمین انرژی در بخش کشاورزی، می‌تواند در تقویت خودکفایی و استقلال انرژی کشور نیز موثر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی، افزود: رفع موانع بانکی و تسهیل شرایط دریافت تسهیلات احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای کشاورزان و چاه‌داران این شهرستان پیگیری می شود.