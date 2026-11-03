به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مولایی اظهار کرد: به‌دلیل اجرای عملیات راهداری در محدوده سه‌راهی فرخشهر، مسیر اصلی شهرکرد به سمت اصفهان (جاده بالایی) در بازه زمانی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۳ و ۱۴ آبان‌ماه، از ساعت ۸ تا ۱۴ به‌منظور اجرای عملیات راهداری مسدود خواهد بود.

وی افزود: رانندگانی که قصد تردد از شهرکرد به سمت اصفهان را دارند، باید در این مدت از مسیر جایگزین شهرکرد ـ فرخشهر ـ اصفهان، از مسیر فلکه سیلو به سمت فرخشهر استفاده کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان شهرکرد تصریح کرد: انسداد مسیر اصلی تا پایان عملیات راهداری ادامه دارد و پس از اتمام عملیات، این محور برای تردد وسایل نقلیه بازگشایی خواهد شد.

مولایی از رانندگان خواست با توجه به محدودیت ترافیکی اعمال‌شده، ضمن برنامه‌ریزی برای سفر و انتخاب مسیر جایگزین، به تابلوها و علائم هشداردهنده توجه کرده و با رعایت نکات ایمنی، عوامل راهداری را در اجرای عملیات همراهی کنند.