به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: افزایش تنش‌ ها در شبه‌ جزیره کره در بستر برگزاری رزمایش‌ های نظامی تحریک‌ آمیز در نزدیکی مرز کره شمالی رخ می‌دهد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اضافه شده است: مسکو اقدامات کره شمالی برای تقویت توانمندی‌ های دفاعی‌ اش را کاملاً قانونی و موجه می‌ داند.

وزارت امور خارجه روسیه ادامه داد: مسکو از سئول می‌خواهد که به‌ جای جستجوی بهانه‌ های واهی برای انداختن تقصیر بر گردن کره شمالی، فوراً به رزمایش‌ های نظامی خطرناک و اقدامات تحریک‌ آمیز خود پایان دهد. رزمایش‌ های نظامی ایالات متحده و کره جنوبی موجب تشدید اوضاع در نزدیکی مرز کره شمالی شده است.