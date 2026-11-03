منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار روز دوشنبه خود با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار کرد: در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت استان، اقدامات انجام‌شده و دستاوردهای کرمانشاه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، کشاورزی، آموزش‌وپرورش، نوسازی مدارس، صنعت و توسعه زیرساخت‌ها ارائه شد و مهم‌ترین نیازها و مطالبات استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: معاون اول رئیس‌جمهور پس از شنیدن گزارش عملکرد استان، از اقدامات مجموعه مدیریتی کرمانشاه به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم و همچنین ایام اربعین حسینی قدردانی کرد و دستاوردهای استان در بخش‌های کشاورزی، تجارت، توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و زیرساخت‌های خدماتی آب و برق را شایسته تقدیر دانست.

استاندار کرمانشاه با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط جنگی گفت: با توجه به پیش‌بینی احتمال وقوع جنگ تحمیلی سوم، از پیش آمادگی‌های لازم برای تأمین کالاهای اساسی و استمرار خدمات‌رسانی در استان انجام شده بود. با آغاز جنگ نیز فعالیت‌ها در قالب کارگروه‌های تخصصی امنیت، معیشت و بازار، مدیریت بحران و امدادرسانی، اسکان و بازسازی ساماندهی شد و اجازه ندادیم روند خدمت‌رسانی و توزیع کالاهای اساسی حتی برای یک روز متوقف شود.

حبیبی با اشاره به خسارات واردشده به استان در جنگ تحمیلی دوم بیان کرد: طی ۴۰ روز، ۲ هزار و ۵۲۹ بمب و موشک به نقاط مختلف استان اصابت کرد که در نتیجه آن ۱۴ هزار و ۹۰۲ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیدند. تاکنون تعمیر حدود ۱۲ هزار واحد به پایان رسیده و بیش از ۶۸۰ میلیارد تومان کمک و غرامت به آسیب‌دیدگان پرداخت شده است. همچنین استان کرمانشاه در جنگ رمضان ۱۴۷ شهید تقدیم کرد.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت تولیدات کشاورزی اشاره کرد و گفت: میزان تولید محصولات کشاورزی استان طی دو سال گذشته بیش از یک میلیون تن افزایش یافته و کرمانشاه با ارتقای جایگاه خود از رتبه ششم به رتبه چهارم کشور، اکنون سالانه حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول کشاورزی تولید می‌کند.

استاندار کرمانشاه ظرفیت تولید برق استان را ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات اعلام کرد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، خودتأمین و حرارتی را از برنامه‌های مهم حوزه انرژی دانست. به گفته وی، بهره‌برداری از نیروگاه ۲۹۰ مگاواتی فراب دالاهو و گسترش نیروگاه‌های خورشیدی از جمله اقدامات انجام‌شده در این بخش است.

حبیبی همچنین از احیای واحدهای تولیدی راکد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تقویت تولید و اشتغال خبر داد و افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان استان در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۳.۷ همت فروش داشته‌اند و کرمانشاه در این شاخص رتبه ششم کشور را به دست آورده است.

وی با اشاره به طرح‌های عمرانی و مسکن استان اظهار کرد: بیش از ۲۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کرمانشاه در حال ساخت است و برنامه‌ریزی شده حدود پنج هزار واحد تا دهه فجر امسال به متقاضیان تحویل شود. افزایش پروازهای فرودگاه کرمانشاه از ۲۰ به حدود ۱۰۰ پرواز در هفته، توسعه بزرگراه‌ها و پیشبرد پروژه راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد نیز از دیگر اقدامات زیرساختی استان به شمار می‌رود.

استاندار کرمانشاه توسعه تجارت مرزی با عراق را از محورهای مهم اقتصادی استان دانست و گفت: راه‌اندازی منطقه آزاد قصرشیرین، تقویت زیرساخت‌های مرزی و اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، در بهبود مبادلات تجاری و وضعیت معیشتی مرزنشینان مؤثر بوده و زمینه بهبود معیشت ۷۴ هزار خانوار مرزنشین را فراهم کرده است. توسعه زیرساخت‌های اربعین و افزایش تردد زائران از مرز خسروی نیز همچنان از اولویت‌های استان است.

حبیبی در ادامه با اشاره به عملکرد کرمانشاه در حوزه آموزش‌وپرورش گفت: استان در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی رتبه دوم کشور را دارد و میانگین پیشرفت پروژه‌های این حوزه به ۹۲ درصد رسیده است. ارتقای رتبه‌های کنکور و توسعه هنرستان‌های جوار صنعت با هدف بهبود کیفیت آموزش و نزدیک‌تر کردن مهارت‌آموزی به نیازهای بازار کار نیز از برنامه‌های در دست پیگیری استان است.

وی در پایان با اشاره به قول مساعد معاون اول رئیس‌جمهور برای پیگیری بخشی از مسائل و مشکلات کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت، زمینه تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و رفع موانع پیش‌روی استان فراهم شود.