به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الشمال قطر در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت عسکر نجف علیف از ازبکستان در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.



ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی - روزبه چشمی - عارف آقاسی - سامان فلاح - حسین گودرزی - صالح حردانی - جلال‌الدین ماشاریپوف - امیرمحمد رزاقی‌نیا - اسماعیل قلی‌زاده - یاسر آسانی و سعید سحرخیزان



ترکیب الشمال:

باباکار سک، بایس، پابلو ماری، ترمانینی، سابالی (کارت زرد)، سیلوا، بن‌عیسی، سعید، بن رمضان، ریاض محرز و بغداد بونجاح

بازیکنان استقلال در دقایق ابتدایی تلاش کردند با طراحی حملاتی به سمت دروازه الشمال حرکت کنند، اما دخالت مدافعان حریف مانع از رسیدن توپ به دروازه شد.



در دقیقه ۴، جلال‌الدین ماشاریپوف، هافبک ازبکستانی استقلال، پس از برخورد با یکی از بازیکنان الشمال روی زمین افتاد و دچار مصدومیت شد، اما آسیب‌دیدگی او جدی نبود و به بازی ادامه داد.



در دقیقه ۵، سامان فلاح از فاصله دور اقدام به شوت‌زنی کرد که دروازه‌بان الشمال با واکنشی به‌موقع و در حالت درازکش توپ را مهار کرد.



با گذشت ۱۰ دقیقه از مسابقه، بازی با ریتمی آرام دنبال می‌شد و دو تیم هنوز موفق به خلق موقعیت جدی روی دروازه‌های یکدیگر نشده بودند.

فرعباسی دروازه استقلال را بسته نگه داشت



در دقیقه ۱۵، الشمال نخستین حمله جدی خود را روی دروازه استقلال ترتیب داد. در این صحنه بغداد بونجاح با ضربه‌ای فنی و کات‌دار دروازه استقلال را تهدید کرد، اما حبیب فرعباسی با واکنشی تماشایی توپ را مهار و راهی کرنر کرد.



سه دقیقه بعد، بونجاح بار دیگر صاحب توپ شد و این بار از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که فرعباسی موفق شد ضربه مهاجم الشمال را نیز مهار کند.



در دقیقه ۲۱، اسماعیل قلی‌زاده از سمت چپ زمین و از فاصله‌ای دور شانس خود را برای باز کردن دروازه الشمال امتحان کرد، اما دروازه‌بان این تیم توپ را در اختیار گرفت.

شانس با سحرخیزان یار نبود

در دقیقه ۲۵، استقلال حملات خود را ادامه داد و توپ در پشت محوطه جریمه الشمال به سعید سحرخیزان رسید. مهاجم استقلال با شوتی محکم دروازه حریف را هدف قرار داد، اما توپ با اختلافی اندک و به شکلی خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت.



در دقیقه ۲۸، الشمال روی یک ضدحمله صاحب موقعیت بسیار خوبی شد و بغداد بونجاح در موقعیتی تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت، اما ضربه مهاجم این تیم با اختلاف از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت.

در دقایق پایانی بازی در نیمه اول صالح حردانی اقدام به شوت‌زنی کرد که توپ او به شکل خطرناکی به بیرون رفت.