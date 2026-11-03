به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد اوجانی عصر سه‌شنبه در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه، این استان را از مناطق برخوردار از ظرفیت‌های شاخص صنایع‌دستی کشور دانست و اظهار کرد: کرمانشاه در رشته‌هایی مانند گیوه‌بافی و گلیم‌بافی از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است.

وی با قدردانی از مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و عوامل اجرایی نمایشگاه افزود: با همراهی و همکاری مسئولان و همکاران استانی، این رویداد به شکل مناسبی برگزار شده است و انتظار می‌رود مردم کرمانشاه در روزهای باقی‌مانده با حضور و استقبال خود از هنرمندان و تولیدکنندگان حمایت کنند.

مدیرکل بازرگانی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی کشور، دسترسی به بازار و فروش محصولات را از مهم‌ترین مسائل فعالان این حوزه برشمرد و گفت: معاونت صنایع‌دستی با وجود محدودیت منابع مالی، از ظرفیت نمایشگاه‌ها، بازارچه‌های موقت و دائمی و رویدادهای تخصصی در استان‌های مختلف برای معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان استفاده می‌کند.

اوجانی با اشاره به گستردگی رشته‌های صنایع‌دستی در کشور بیان کرد: این هنر ـ صنعت حدود ۲۹۹ رشته را شامل می‌شود و به دلیل تفاوت ظرفیت بازار در هر رشته، برنامه‌ریزی برای معرفی و فروش همه آنها کار ساده‌ای نیست؛ با این وجود، استفاده از نمایشگاه‌های سراسری، بازارچه‌ها و دیگر بسترهای عرضه برای حمایت از این رشته‌ها دنبال می‌شود.

وی توسعه فروش اینترنتی را از دیگر محورهای فعالیت این معاونت عنوان کرد و افزود: برخی سکوها و پلتفرم‌های شناخته‌شده کشور همکاری مناسبی با حوزه صنایع‌دستی دارند و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای بازاریابی بهتر، معرفی محصولات و تسهیل دسترسی خریداران در سراسر کشور بهره ببریم.

مدیرکل بازرگانی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی کشور همچنین از پیگیری برنامه‌هایی برای عرضه محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و اظهار کرد: هدف این است که با افزایش مراکز فروش در شهرهای بزرگ و مناطق دارای ظرفیت اقتصادی، امکان دسترسی به محصولات صنایع‌دستی بیشتر شود و بخشی از مشکلات فروش تولیدکنندگان کاهش یابد.

اوجانی توسعه صادرات را نیز از برنامه‌های این حوزه دانست و تصریح کرد: در این زمینه اقداماتی در حال پیگیری است و با همکاری شرکت‌های فعال در حوزه صادرات، تلاش می‌کنیم زمینه حضور پررنگ‌تر تولیدات صنایع‌دستی ایران در بازارهای خارجی فراهم شود.

وی نقش بخش خصوصی را در پیشبرد این برنامه‌ها مهم ارزیابی کرد و گفت: ایجاد شرکت‌های تخصصی با مشارکت بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار دارد؛ چراکه توسعه پایدار صنایع‌دستی بدون حضور، مشارکت و سرمایه‌گذاری این بخش با دشواری همراه خواهد بود.

اوجانی تقویت سازوکارهای ممیزی و ارزیابی محصولات و کارگاه‌های صنایع‌دستی را از دیگر برنامه‌های پیش‌رو برشمرد و افزود: این موضوع در آینده نزدیک پیگیری می‌شود تا با ارتقای کیفیت تولیدات، اطمینان مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات صنایع‌دستی افزایش یابد.

وی تأمین مواد اولیه مرغوب با قیمت مناسب را از نیازهای مهم هنرمندان و صنعتگران دانست و خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت سکوها و امکانات موجود، دسترسی فعالان این حوزه به مواد اولیه باکیفیت و مناسب تسهیل شود.

مدیرکل بازرگانی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی کشور در پایان تأکید کرد: برنامه‌های مربوط به توسعه بازار داخلی، فروش مجازی، صادرات، تأمین مواد اولیه و ارتقای کیفیت با همکاری بخش خصوصی دنبال می‌شود و مشارکت و سرمایه‌گذاری این بخش می‌تواند به گسترش بازار و ایجاد فرصت‌های تازه برای فروش محصولات صنایع‌دستی ایران در داخل و خارج از کشور کمک کند.