علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی استان طی چند روز آینده اظهار کرد: بر اساس بررسی داده‌های هواشناسی، سامانه‌ای نسبتاً قوی از اواسط روز چهارشنبه ۱۳ آبان تا اواخر وقت یکشنبه هفته آینده جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: فعالیت این سامانه به تناوب موجب بارندگی، رعدوبرق و وزش باد، گاهی نسبتاً شدید، در سطح استان خواهد شد و در ارتفاعات نیز احتمال وقوع رگبار برف وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شدت بیشتر بارش‌ها در روزهای جمعه و شنبه گفت: در برخی ساعات این دو روز، بارندگی‌ها شدت بیشتری خواهد داشت و علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی و ایجاد رواناب، احتمال وقوع رگبار تگرگ و سیلاب‌های محلی در برخی نقاط استان نیز وجود دارد.

زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز بیان کرد: دمای شبانه تا روز شنبه هفته آینده تغییرات چندانی نخواهد داشت، اما دمای روزانه از روز پنجشنبه تا یکشنبه در اغلب نقاط استان روند کاهشی خواهد داشت.

وی ادامه داد: از روز یکشنبه تا پایان هفته آینده نیز دمای شبانه در بیشتر مناطق استان به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد و شهروندان باید برای افت دمای هوا در ساعات شب آمادگی داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر توجه به شرایط جوی روزهای آینده خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه بارشی و تغییرات دمایی ناشی از آن، ضرورت توجه شهروندان و دستگاه‌های مسئول به پیش‌بینی‌های هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی را دوچندان می‌کند.